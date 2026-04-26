Sí Continuará el Acopio de Frijol, Afirma el Secretario del Campo

Sobre Detalles del Incendio, Dice que no Está Facultado Para Informar

Por Nallely de León Montellano

El secretario del Campo en Zacatecas, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, evitó dar detalles sobre las implicaciones del incendio que dejó en pérdida total las bodegas de Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex), al señalar que se trata de un asunto de competencia federal.

Cuestionado sobre qué pasará con los centros de acopio y el proceso de recepción de frijol tras el siniestro, el funcionario insistió en que no está facultado para informar, debido a que tanto el programa como las instalaciones pertenecen a la federación, por lo que cualquier posicionamiento corresponde a esas instancias, insistió.

Aun así, refirió que, de acuerdo con la información que le han compartido, el programa no se suspenderá y continuará en operación.

Señaló que el proceso de acopio seguiría su curso conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el cierre y posibles ampliaciones, por lo que, en principio, no habría afectaciones para lo que aún está pendiente por recibir.

Calificó el incendio como un hecho lamentable y señaló que serán las autoridades correspondientes las encargadas de llevar a cabo las investigaciones para determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones.

En cuanto a posibles afectaciones para el estado, Cervantes Viramontes reiteró que no existe impacto directo desde el ámbito estatal, al tratarse de un programa federal sin injerencia local en su operación.

Por otro lado, informó que la dependencia ya realiza recorridos en distintas regiones afectadas por recientes granizadas, principalmente en cultivos de vid y frutales en zonas como Juchipila, Jalpa y áreas aledañas.

Explicó que se lleva a cabo un levantamiento técnico para evaluar daños caso por caso y definir el tipo de acompañamiento que se brindará a los productores.

Entre las acciones contempladas, mencionó apoyos técnicos y el uso de programas como el de fertilizantes, con el objetivo de reactivar cultivos que aún sean viables tras las afectaciones climatológicas.