Miles de Familias se Reunieron Para Disfrutar del Tradicional Desfile de Primavera en el Marco de la Feria Nacional de San Marcos

“Érase una vez”

700 participantes dieron vida a un espectáculo de ensueño.

Desfilaron 12 carros alegóricos que llenaron de color, música y tradición las calles del centro.

El desfile “Érase una vez” consolidó su lugar como uno de los eventos más emblemáticos de la feria, al reunir a familias y visitantes en una celebración de identidad y fantasía.

Entre aplausos, música y el asombro reflejado en miles de rostros, Aguascalientes vivió una mañana que quedará grabada en el corazón. En el marco del Día de San Marcos, la fecha más significativa de la Feria Nacional de San Marcos, la gobernadora Tere Jiménez encabezó el tradicional Desfile de Primavera 2026, un evento que año con año reúne a familias enteras para celebrar lo mejor de esta gran fiesta.

Con el nombre de “Érase una vez”, esta edición número 198 transportó a miles de asistentes a un universo donde la fantasía, la tradición y la identidad aguascalentense se entrelazaron en cada detalle. Desde las 10:00 horas, partiendo de Madero y calle 28 de Agosto, el recorrido se convirtió en un escenario vivo que cautivó a miles de personas, entre familias locales y visitantes, que año con año hacen de este desfile un imperdible.

El espectáculo, que se extendió por casi dos horas, brilló con 12 impresionantes carros alegóricos; cada uno era una obra de arte en movimiento: desde la monumental fuerza de El Gigante de México, hasta la magia envolvente de Bosque Encantado; pasando por mundos fantásticos como Jardín de Gnomos, Debajo del Mar y Viñedos de Magos y Brujas. La creatividad también tomó forma en propuestas como Disco Troll, Dulce Carrusel y Juego Místico, mientras que figuras imponentes como Minotauro, La Diosa del Viento y El Guardián Real elevaron la experiencia a un nivel épico.

Más de 700 participantes, entre bailarines, músicos y animadores, llenaron de vida cada tramo del recorrido, donde arrancaron sonrisas y asombro a cada paso.

Como dicta la tradición, el cierre fue simplemente inolvidable: el carro de la reina de la FNSM 2026, Alexa I, deslumbró con elegancia y colorido, mientras la soberana saludaba a las familias en un momento que encapsuló la esencia festiva de Aguascalientes.

Este desfile no sólo marcó uno de los días más importantes de la feria, sino que reafirmó su lugar como un evento profundamente arraigado en el corazón de la gente, donde generaciones enteras se reúnen para celebrar, soñar y compartir.

Para quienes deseen revivir la magia, los 12 carros alegóricos estarán en exhibición del 26 de abril al 10 de mayo sobre el boulevard San Marcos, entre avenida Convención de 1914 y avenida Aguascalientes, en un horario de 10:00 a 23:00 horas.