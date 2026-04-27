Carlos Puente Recorre Sombrerete

Carlos Puente, el coordinador de los Diputados Federales del Partido Verde, continúa con sus recorridos por Zacatecas para fortalecer la cercanía con el pueblo.

En el Pueblo Mágico de Sombrerete recibió comentarios sobre la situación, las problemáticas y las áreas de oportunidad en el sector salud y el educativo.

En este municipio líder en la producción de frijol, el coordinador parlamentario aprovechó para plantear la necesidad de impulsar la agroindustria en el estado, así como encontrar un nuevo modelo que permita hacer más eficiente la producción, generar valor, incrementar la rentabilidad y encontrar nuevos canales de distribución y comercialización del frijol zacatecano.

Carlos Puente, al tiempo que agradeció el grato recibimiento, reiteró su compromiso de seguir recorriendo el estado para construir unidos un Puente al Bienestar.