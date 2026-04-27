Decapitan a Zacatecano y lo “Siembran” en Aguascalientes

Por Esteban Bonilla López

Un hombre originario de Guadalupe, Zacatecas, fue decapitado y su cadáver “sembrado” con un narcomensaje, en terrenos del municipio de Asientos. La víctima mortal fue Manuel Jiménez Gutiérrez, que tenía 40 años y de quien se emitió ficha de desaparición el viernes anterior en Zacatecas.

Los hechos quedaron al descubierto cuando un hombre, al parecer empleado municipal de Asientos, localizó el cadáver decapitado encima de un montículo de tierra, junto al campo de beisbol “Francisco Guel Jiménez”, por lo que llamó al servicio de emergencia 911.

Al lugar se dirigieron policías estatales y municipales, quienes confirmaron el reporte, percatándose que la cabeza estaba encima del abdomen. Las manos las tenía amarradas con un lazo amarillo, mientras que las piernas estaban emplayadas y sujetas con un cable eléctrico naranja.

Acordonada la zona, se presentaron para dar fe del cadáver, elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales y de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

De acuerdo con información extraoficial, en la inspección ministerial encontraron cuatro bolsas negras de plástico vacías, dos con manchas de sangre. Asimismo, junto al cadáver, los asesinos dejaron un narcomensaje escrito en una cartulina color naranja, cuyo contenido fue ocultado por las autoridades, además de algunas imágenes impresas con unas leyendas.

Al término de las diligencias del caso, los peritos trasladaron los restos al Servicio Médico Forense. Horas más tarde confirmaron que la víctima fue Manuel Jiménez Gutiérrez, quien “desapareció” el jueves 23 en Guadalupe, Zacatecas.