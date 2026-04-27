“Gobierno de Monreal ha Manejado el Acopio de Frijol con Corrupción e Ineficiencia”, Truena Narro

Hay “Ambiente Crispado” con Productores Pues no son Atendidos, Acusa

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, confirmó que, al menos para 2026, en lugar del proyecto Milpillas se invertirán 600 millones de pesos en procesos de tecni- ficación y riego en el estado de Zacatecas.

Sin explicar las razones por las que aducía lo anterior, durante su acostumbrada conferencia dominical, Narro Céspedes dijo muy brevemente que “en cuanto al sector hídrico, este año se priorizará la tecnificación de sistemas de riego en diversas presas del estado, con una inversión cercana a 600 millones de pesos”.

Lo anterior, expresó el legislador, con el propósito de optimizar el uso del agua y mejorar la productividad agrícola, “en lugar de avanzar en la construcción de la presa Milpillas”, confirmó sin brindar mayor información al respecto.

Narro Céspedes refirió, además, respecto de los incendios ocurridos la semana pasada en las bodegas del Bienestar que “ellos, como parte del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), no tuvimos nada que ver, pero tampoco no tenemos nada que decir”, reiteró.

Añadió que, como parte de ese equipo político, pidieron “se realice la investigación correspondiente y se actúe en conta de los responsables, pero, además, no hemos sido legalmente notificados por la parte encargada de resolver los hechos, porque no tenemos nada que ver con ellos”.

El legislador lamentó los acontecimientos, “pero en esencia se trata de agotar la paciencia de los productores rurales derivado de que, además, a Alimentación para el Bienestar se le recortaron muchos recursos para el tema operativo en lo que se refiere a la planeación de los programas”.

Precisó no parecerle justo que proyectos de ese tipo, instrumentados por la presidenta Sheinbaum estuvieran en manos del Gobierno del Estado de Zacatecas “que ha manejado el programa de manera muy discrecional a partir de una enorme cantidad de corrupción e ineficiencia”.

Luego de precisar que será a fines de la semana entrante cuando se realizará el acopio de las 10 mil toneladas más anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum hace poco, José Narro dijo que, contrario a ello, los productores ni siquiera han recibido los costales que se les prometieron, además de que no se les han pagado 15 mil toneladas.

Sobre la documentación oficial que se hubiera encontrado en el interior de las bodegas, el político destacó que se solicitó una auditoría en la materia, sobre ese tipo de materiales perdidos.

Dijo que la violencia no es ni puede ser la respuesta a ese tipo de reclamos, como cuando se introdujeron trilladora y tractores en plaza de Armas en días pasados, sobre todo cuando, el día de los siniestros, había diversos grupos de manifestantes en contra del procedimiento, posicionados en diversos puntos de protesta.

“El hecho es que la gente está inconforme por cómo se están haciendo las cosas, pero además, los campesinos no gozan de la atención requerida que es responsabilidad de los encargados del programa.

“No estoy diciendo que no hubiera responsabilidad de parte de los productores sino que, en todo caso, hay un ambiente crispado porque ellos mismos deberían tener todo el reconocimiento de parte de las autoridades del estado”.