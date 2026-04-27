Jerez Fortalece la Educación Artística con el “Encuentro con Las Artes” Para Preescolar

Jerez, Zac.- Con el objetivo de fomentar la creatividad, la cultura y el amor por las raíces desde la infancia, la Coordinación Municipal de Educación de Jerez participó activamente en el “Encuentro con las Artes”, organizado por la Zona 22 de Preescolar.

Este encuentro ofreció a niñas y niños una experiencia formativa y lúdica, en la que pudieron descubrir algunos de los espacios más emblemáticos del municipio, promoviendo el orgullo por la historia y la identidad jerezana a través del arte.

Como parte del recorrido, las y los asistentes visitaron el Teatro Hinojosa, el Edi􀂿cio Alkázar y la Casa de Ramón López Velarde, lugares representativos del patrimonio cultural de Jerez.

Además, la Coordinación Municipal de Educación contribuyó con un taller de artes desarrollado en el Edi􀂿cio Alkázar, fortalecien do las habilidades creativas de las y los pequeños.

En esta actividad participaron preescolares provenientes de los municipios de Tepetongo, Monte Escobedo y Jerez, consolidando un espacio de convivencia regional en torno a la educación y la cultura.

El evento concluyó en la Plaza Tacuba, donde niñas y niños disfrutaron de la alegría y tradición del tamborazo jerezano, cerrando así una jornada llena de aprendizaje, identidad y expresión artística.