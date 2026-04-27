Películas de Talentos de la UdeG Triunfan en el FICG 41

Hablan Sobre Resistencias en Jalisco

Durante Clausura, Premian al Corto Documental “Mi lugar feliz”, de Egresados del CUAAD, y al Largometraje de Ficción “El Círculo de los Mentirosos”, de Egresada del CUCSH

Dos películas que hablan sobre resistencias en Jalisco, que se viven en dos etapas de la vida: en la vejez y la juventud, respectivamente, fueron galardonadas durante la ceremonia de clausura del 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

En la terna Hecho en Jalisco a mejor cortometraje documental ganó Mi lugar feliz, creado por cuatro estudiantes del Departamento de Imagen y Sonido (DIS) del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD): Luis Zamarroni, Mariana Salazar, Alejandro Hidrogo y Sergio Campestre.

“Queremos dedicar este premio a nuestra protagonista, a Chayito, quien nos abrió la puerta de su casa y del asilo, donde se sitúa nuestra corto (…) Agradecemos el asilo María Auxiliadora que siempre está recibiendo donaciones, un espacio que se apoya de la generosidad. Están ubicados en el barrio de Mexicaltzingo”.

“Queremos agradecer a la comunidad del DIS de la UdeG, a nuestras maestras, maestros y todo el personal que estuvo con nosotros desde el inicio. Nosotros hace años estábamos viendo la gala del festival y entonces los sueños sí se cumplen”, compartieron sus directores luego de recibir el premio.

Además, en la terna de mejor largometraje Hecho en Jalisco lo ganó El círculo de los mentirosos, escrito y dirigido por Nancy Cruz, egresada de la licenciatura en Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

La historia plantea cómo un grupo de jóvenes estudiantes de Letras de una Guadalajara pre-pandémica tratan de encontrar su lugar en el mundo, a la par de que se autodescubren y buscan a toda costa no ser desleales con sus ideales de revolucionar la poesía en México.

“Agradezco a mis productores de Mandarina Films y también a la gente de Cobra Films. Agradezco a nuestros colaboradores y destacar que el 90 por ciento de nuestras cabezas creativas eran mujeres. Fue muy rico trabajar con mi equipo: gracias a mis actores y a mi mamá porque sin ella no estaría haciendo cine”, externó la cineasta Nancy Cruz al recibir el premio, junto al actor Argeniz Aldrete.

FICG 41, un cierre con homenajes

Durante la ceremonia, la directora del FICG, Estrella Araiza, entregó el Homenaje Industria a Elena Vilardell, Secretaria Técnica y Ejecutiva del programa Ibermedia, quien es figura clave en el impulso de la industria cinematográfica, quien destacó que gran parte de su trayectoria ha florecido en Guadalajara, donde, aseguró, nació el programa del que forma parte.

Por su parte, el presidente del FICG, Guillermo Gómez Mata, entregó el premio al Homenaje Internacional al cineasta Darren Aronofsky, quien subrayó la importancia del festival como un espacio que acompaña y respalda a las y los creadores que presentan sus historias, fortaleciendo así el ecosistema cinematográfico. “En este festival, en compañía de grandes contadores de historias me hace recordar lo humano que somos y lo importante que es para mí plasmarlo en una pantalla de cine. Para todos los estudiantes de cine: no bajen la guardia, siempre encontrarán a alguien que esté atento a lo que quieran narrar”, recalcó.

Al finalizar la ceremonia de clausura se proyectó la película Un hijo propio, de la cineasta chilena Maite Alberdi. “Estoy muy contenta de proyectar mi primera película mexicana, ha sido un orgullo trabajar aquí. Esta historia es extraordinaria y me convencí que la realidad está fuera de la ficción, es sobre la presión que vivimos las mujeres, sobre el mandato de género y la maternidad”, dijo Alberdi en un videomensaje.

Una voz muy en alto contra los feminicidios en México

El documental Querida Fátima fue multigalardonado durante el cierre del FICG 41, pues fue merecedor del Premio del Público, el Premio Mezcal a mejor dirección y Premio Mezcal a mejor película mexicana.

Este filme dirigido por Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes, Dawn Valadez, Davi Merchan, que narra cómo Lorena Gutiérrez busca una audiencia con la primera mujer presidenta de México, para exigir justicia por el asesinato de su hija Fátima.

“El cine es la memoria del mundo y estoy muy orgullosa de que la voz de mi hija Fátima pueda trascender para que prevalezca su memoria, por medio de esta película. ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, dijo en voz alta Lorena Gutiérrez Rangel.

Estas son las películas ganadoras del FICG 41:

Premio Mezcal

Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana: Querida Fátima, de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez.

Mejor Dirección: Querida Fátima de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez.

Mejor Logro Técnico-Artístico: Diego Tenorio, por Ciudad de muertos

Mejor Interpretación: Oustin de León, por Soy Mario

Premio del Público: Querida Fátima, de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez.

Premio Jurado Joven: La misma sangre, de Ángel Ricardo Linares Colmenares.

Largometraje Iberoamericano de Ficción

Mejor Logro Técnico-Artístico: Hangar rojo

Mejor Interpretación: Ex aequo Nicolás Zárate por Hangar rojo y María Magdalena Sanizo por La hija cóndor

Mejor Guión: Luis Emilio Guzmán por Hangar rojo

Mejor Ópera Prima: Barrio triste de Stillz

Mención honorífica a Nunkui de Verenice Benítez

Mejor Dirección: Juan Pablo Sallato por Hangar rojo

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: Hangar rojo

Largometraje Iberoamericano Documental

Mejor Logro Técnico-Artístico: La fabulosa máquina del tiempo, de Eliza Capai

Mejor Dirección: Paula Cury por Niñas escarlata

Mejor Documental Iberoamericano: Niñas escarlata de Paula Cury

Mención honorífica: Flores para Antonio de Elena Molina e Isaki Lacuesta

Premio Maguey

Premio Maguey Mejor Interpretación: Yuri Gomes y Teca Pereira por Feito pipa

Premio Maguey del Jurado: Soy Mario, de Sharon Kleinberg

Premio Maguey a la Mejor Película: Feito pipa, de Allan Everton

Mención honorífica: Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Semillites y Tania Hernández Velasco

Largometraje Internacional de Animación

Mejor Largometraje de Animación: Coração das trevas, de Rogério Nunes

Hecho en Jalisco

Mejor Película Jalisciense: El círculo de los mentirosos, de Nancy Cruz Orozco

Mejor Cortometraje Jalisciense: Mi lugar favorito, de Alejandro Hidrogo Arechiga, Luis Zamarroni, Mariana Salazar y Sergio Campestre

Premio de Cine Socioambiental

Mejor Película Socioambiental: Black Water ,de Natxo Leuza

Premio de Cine de Género

Mejor Película de Cine de Género: Alpha de Julia Ducournau

Menciones honoríficas: Motherwitch, de Minos Papas y Hablando con extraños, de Adrián García Bogliano

Cortometraje Iberoamericano

Mejor Cortometraje Iberoamericano: Tres, de Juan Ignacio Ceballos

Mención honorífica: Replikka, de Piratá Waurá y Heloisa Passos

Premio Rigo Mora

Mejor Cortometraje de Animación: Una vez en un cuerpo, de María Cristina Pérez González.

Mención honorífica: El fantasma de la quinta, de James A. Castillo

Premio de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica (FIPRESCI): Oca, de Karla Badillo.

Premio de la Federación de Escuelas de la Imagen y Sonido de América Latina (FEISAL): Aquí se escucha el silencio, de Gabriela Pena y Picho García.