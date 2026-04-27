Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura el Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA

“Cumplimos con el Pueblo de México”

“Decirle a todas y a todos, que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. ¡Que viva México!”, resaltó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La obra beneficia a 799 mil 240 habitantes de distintas comunidades, tales como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA, que a través de 41 kilómetros (km), conectará al norte de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, en menos de 60 minutos en el inicio de operaciones, y posteriormente en 43 minutos, con una demanda estimada de 57 mil pasajeros diarios, como parte de la recuperación de los trenes de pasajeros y con ello otorgar el derecho a la movilidad a las y los mexicanos.

“El día de hoy podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: “Misión cumplida”. Cumplimos con el pueblo de México. Agradezco enormemente la presencia del general secretario y del almirante secretario. Y en particular, a los ingenieros militares, como siempre están al servicio de la patria y al servicio del pueblo. Estamos en una de las obras más extraordinarias del país, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrollado, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. (…)

“Hoy le decimos al pueblo de México: Gobernamos para el pueblo. Misión cumplida, pueblo de México. Y finalmente decirle a todas y a todos, que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. ¡Que viva México!”, destacó desde la estación Terminal AIFA-Clara Krause del Tren Felipe Ángeles.

Señaló que la Cuarta Transformación lucha por los derechos del pueblo de México y con esta obra se garantiza el derecho a la movilidad con el mejor transporte posible y a precios accesibles.

“Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros: que las y los mexicanos, y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad. Y que el pueblo de México tenga el derecho a una movilidad de primer nivel”, agregó.

Como parte del homenaje a las mujeres de la historia de México, la Jefa del Ejecutivo Federal solicitó al director del AIFA, Isidoro Pastor, nombrar a la estación terminal AIFA-Clara Krause, en reconocimiento a la esposa del general Felipe Ángeles, cuyos restos fueron repatriados en agosto de 2024.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que la longitud de la obra es de 41 km: 18 km de Buenavista-Lechería y 22.94 km de Lechería-AIFA. Señaló que la vía de Buenavista y AIFA está diseñada para hacer el recorrido en 43 minutos y en el inicio de operaciones será de 60 minutos, con una velocidad promedio de 65 km/h y máxima de 130 km/h, con una demanda estimada de 57 mil pasajeros diarios, pero con capacidad de movilizar a más de 80 mil personas, cuyo ingreso será por medio de las Tarjetas de Movilidad Integrada y del Suburbano.

Informó que cuenta con seis estaciones nuevas: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, y Xaltocan, así como la estación Terminal AIFA-Clara Krause. Además tendrá conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán; la Línea B del Metro; las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús; y con Ecobici en la Ciudad de México. Mientras que en el Estado de México se conecta con Mexibús y el transporte público local.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, informó que iniciará operaciones con cuatro de los 10 trenes que darán servicio de lunes a viernes de 5:00 a 00:00h, sábados de 06:00 a 00:00h y domingos y días festivos de 07:00 a 00:00h. La tarifa promocional en el primer mes de operación será de 45 pesos desde cualquier estación hasta el AIFA y de 11.50 pesos entre estaciones intermedias; posteriormente se darán a conocer las tarifas definitivas. La frecuencia de trenes será de 30 minutos y el objetivo es reducirlo a 12 minutos conforme se incorporen los demás trenes.

El ingeniero residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Iván Hernández Uribe, destacó que esta obra generó más de 20 mil empleos para su construcción, alrededor de 2 mil 200 contratadas por mes, y recordó que la participación del Ejército mexicano en la construcción de estos proyectos garantiza eficiencia, transparencia y compromiso con la patria. Asimismo la construcción beneficia a 799 mil 240 habitantes de distintas comunidades, tales como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, destacó que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación viaja en tren y señaló que obras como estas resuelven una necesidad de movilidad importante en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la estación Buenavista se consolida como la estación ferroviaria de la capital del país y con este tren se impulsa la movilidad en la zona metropolitana y se suma a otros proyectos que conectan con el Estado de México, como son el Trolebús elevado de Chalco y el Tren El Insurgente, que representa una transformación sin precedentes de la movilidad en el Valle de México.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la mandataria por esta obra que va a reducir distancias con la Ciudad de México y que va a permitir que muchas localidades olvidadas tengan acceso a un transporte público digno.