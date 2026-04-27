Que Diputados “Dejen de Manosear Políticamente” a los Productores de Frijol: Carlos Puente Salas

Sin dar Nombres, les Pide que “Se Vayan a Trillar y a Encostalar”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de realizar una crítica a los presuntos diputados involucrados en los siniestros ocurridos la semana pasada en las bodegas de Alimentación para el Bienestar, quienes quiera que fueran, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas, pidió a sus colegas que se encuentran en el centro de dicha polémica, “ponerse en todo caso mejor a trillar el campo; dedíquense a encostalar, pero no traten de beneficiarse diciendo que defienden a tal o cual grupo de campesinos porque eso está prohibido, como lo declaró hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum; no sean facciosos”, solicitó.

Puente Salas indicó lo anterior y dijo que “ya no es novedad ese tipo de hechos, pero tampoco soy yo quien debe señalar a algunos compañeros legisladores cuando, desde luego, es muy lamentable que salgan a la luz sus nombres, una y otra vez en eso y en muchas otras cosas”.

El diputado refirió que, antes que nada, “la primera labor de los diputados es la de legislar ante el hecho de revisar las leyes, analizarlas, determinar sus modificaciones y tratar de resolver los problemas de la sociedad”.

Y sobre los incendios, indicó que, en todo caso, las denuncias deben seguir su curso para perseguir, sancionar y deslindar responsabilidades al respecto, “con el fin de que el pleito por los costales pase del ayudar a los tuyos o a los míos, sino que sean las autoridades las que actúen al respecto.

“Pero si algunos de mis compañeros tienen ganas de eso que, en todo caso, pidan chamba en Segalmex o que mejor se vayan a trillar y a encostalar, si es lo que les gusta, órale, pero que no utilicen la posición para decir que aquí están los míos y allá los de otros cuando hay más problemas de fondo”.

Como parte de la solución de esos problemas de fondo, advirtió que la única certeza es que el gobierno federal y estatales únicamente pueden acompañar en la compra del frijol de los productores hasta cierto punto, “pero que no cuentan con una bolsa infinita de recursos para adquirirlo todo ante ellos.

“Todo lo demás se esconde en la gestión, por lo que es momento de que algunos de diputados dejen de prestarse al manoseo porque el Estado mexicano no puede comprar todo a todos; debemos dejar de extender la mano y seguir dependiendo del gobierno cuando es claro que alguien se lleva ese frijol a todos los centros comerciales”.

Asimismo, lamentó el hecho de que en Zacatecas no exista capacidad para comercializar el grano de frijol, “a causa de que se quiere tener todo apalancado con las bodegas del Bienestar”.

Sin embargo, dijo que, con ello, “no se trata de dejar ni solos ni abandonados a los productores sino únicamente hacerles un llamado respetuoso a que no se conformen con el precio de garantía o con llenar sus costales ante gobierno estatal”.

Por ello, pidió a los involucrados abrir, en su defecto, espacios de comercialización “porque resulta que muchos de los productos que venden nuestros agricultores, se les compran a 16 pesos kilo cuando después se les encuentra entre 38 y 40 pesos kilo en los supermercados”.

Advirtió que, al eliminarse el margen entre 16 y 40 pesos, en la misma medida se eliminarían los márgenes de ganancia de los coyotes y otros problemas, porque el coyotaje es el medio por “el cual se ofrece la capacidad de ser seleccionado para que la gente lo compre dentro de esos mercados, en los cuales, por supuesto que hay consumo”.

Al respecto, sugirió acompañar a los campesinos, sobre todo en la parte que se lleva sus utilidades en beneficio de todos los productores, advirtió “pero eso requiere que esos diputados dejen de manosear políticamente esos problemas”.