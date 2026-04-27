Ulises Mejía Habla Sobre Ruta de Desarrollo Integral Para Zacatecas

Fresnillo, Zac.- En el marco de la Convención Zacatecana “Construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo Ágora José González Echeverría, el diputado federal Ulises Mejía Haro presentó una ruta integral de desarrollo para el estado, basada en infraestructura, crecimiento económico, bienestar social y aprovechamiento estratégico del territorio.

El encuentro contó con la participación de Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, así como de referentes políticos, sociales, empresariales y académicos.

Durante su intervención, Mejía Haro agradeció la invitación a esta convención y reconoció el esfuerzo plural, interinstitucional y académico de los distintos actores para delinear acciones que contribuyan a fortalecer la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la coordinación con los gobiernos locales para potenciar el desarrollo de Zacatecas.

En este contexto, destacó que el estado cuenta con una ubicación geográ􀂿ca privilegiada que le permite integrarse a los polos de desarrollo del país, al fungir como punto de conexión natural entre el norte, el Bajío y el occidente.

Señaló que esta ventaja debe traducirse en proyectos concretos que detonen crecimiento con bienestar y generen oportunidades para las familias zacatecanas.

En materia de infraestructura, el legislador federal planteó como prioridad concluir la autopista Fresnillo-Durango, impulsar la vía rápida Fresnillo-Valparaíso hacia Nayarit, fortalecer la autopista Zacatecas-Aguascalientes y consolidar supercarreteras hacia Guadalajara por los cañones de Juchipila y Tlaltenango.

Asimismo, destacó la necesidad de modernizar los tramos del semidesierto norte, conectando Concepción del Oro con San Luis Potosí vía Matehuala, lo que permitiría enlazar con Ciudad Victoria y el puerto de Altamira, así como la conexión hacia Durango y Torreón vía Mazapil-Nieves- Cuencamé.

“Las vías de comunicación no solo detonan desarrollo económico, también fortalecen la seguridad”, a􀂿rmó.

En el ámbito productivo, reiteró su visión para consolidar a Zacatecas como un hub minero, donde la proveeduría sea cubierta por talento local certi􀂿cado, fortaleciendo cadenas de valor y generando empleos mejor remunerados.

De manera complementaria, planteó el impulso de un polo agroindustrial que permita transformar la producción del campo en valor agregado, ampliar los canales de comercialización y mejorar el ingreso de las familias rurales, incluyendo la instalación de un recinto 􀂿scalizado y un puerto interior que detone la logística y exportación de productos zacatecanos.

En el rubro de salud, destacó la importancia de respaldar la visión nacional para consolidar este derecho.

Señaló que desde lo local es necesario fortalecer la infraestructura médica con proyectos estratégicos como una central quirúrgica, clínicas de diálisis y hemodiálisis en distintas regiones, así como un hospital para las primeras infancias y otro especializado en la atención de personas adultas mayores, con el objetivo de reducir brechas y garantizar servicios de calidad.

Asimismo, recordó el proyecto que impulsa en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para posicionar a Zacatecas como un epicentro deportivo nacional, mediante la construcción de un centro de alto rendimiento, una universidad del deporte y villas deportivas, aprovechando su altitud y condiciones ambientales, lo que generará turismo deportivo, derrama económica y oportunidades para las juventudes.

Al referirse al semidesierto norte, destacó el potencial para el desarrollo de energías limpias mediante la instalación de un parque fotovoltaico y proyectos eólicos.

Explicó que la alta radiación solar y el aprovechamiento del viento representan una ventaja competitiva para atraer inversión nacional y extranjera, consolidando un corredor industrial sustentable con suministro energético limpio, vinculado a la infraestructura carretera para fortalecer la conectividad logística del estado.

En materia educativa, enfatizó la necesidad de respaldar al magisterio, fortalecer sus prestaciones y digni􀂿car su labor, planteando reformas para fortalecer al ISSSTEZAC, actualizar la Ley de Educación Básica y crear la Ley de Educación Superior en el estado.

Señaló la importancia de invertir en infraestructura educativa, complementar la estructura ocupacional del sector y elevar la calidad académica, así como alinear la oferta educativa con la demanda laboral de los sectores productivos, para generar oportunidades reales para las y los jóvenes en Zacatecas.

Finalmente, Mejía Haro señaló que estas acciones forman parte de una ruta integral denominada “100 pasos para la grandeza de Zacatecas”, que integra soluciones a los principales retos del estado y que desde el ámbito legislativo continúa impulsando.

Precisó que este plan contempla acciones en materia de seguridad, impulso al emprendimiento para detonar el empleo, un plan hídrico desde lo local que no solo incluya la construcción de la presa Milpillas –la cual es fundamental y ya tiene el respaldo de 9 mil millones de pesos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el acceso al agua potable para una parte signi􀂿cativa de la población–, sino también la captación de agua pluvial mediante la construcción de bordos comunitarios, la rehabilitación de presas existentes y el reúso de este vital líquido.

Añadió que esta visión se complementa con el fortalecimiento de la cultura y el turismo como motores de desarrollo, así como con una estrategia de electromovilidad en zonas urbanas, mediante proyectos como cablebús y metrobús eléctrico.

Subrayó que todas estas propuestas están ancladas a una perspectiva de género, con especial atención a las juventudes, y sustentadas en el conocimiento técnico, la experiencia en territorio y el respaldo de la academia, bajo un enfoque basado en evidencia y método cientí􀂿co.