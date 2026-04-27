Abierta Convocatoria Para Estudiar Medicina en la Universidad Tecnológica de Calvillo

“Jóvenes Pueden Estudiar Carrera de sus Sueños sin Salir de su Comunidad”

La medicina no sólo es una profesión, es una forma de servir a los demás con valores, empatía y compromiso: Salvador Refugio Pérezchica Serna.

La convocatoria de admisión se encuentra abierta y quienes deseen dar el primer paso pueden registrarse en admision.utcalvillo.edu.mx/.

Los exámenes de ingreso se realizarán del 25 al 29 de mayo; más informes en el teléfono 495 101 49 82.

Gracias a la visión de la gobernadora Tere Jiménez de acercar más oportunidades educativas a las y los jóvenes de los municipios del interior, hoy, estudiar Medicina ya es posible sin tener que trasladarse a la capital.

Historias como la de Salvador Refugio Pérezchica Serna reflejan este cambio. Originario de Calvillo, desde niño soñó con convertirse en médico y hoy ya cursa la carrera de Médico Cirujano y Partero en la Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC), dando sus primeros pasos para cumplir esa meta sin alejarse de su familia y su comunidad. “La medicina no sólo es una profesión, es una forma de servir a los demás con valores, empatía y compromiso”, comparte.

El rector de la UTC, Eduardo González Blas, destacó que este esfuerzo responde a la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior en los municipios. “Hoy, más jóvenes pueden estudiar la carrera de sus sueños sin salir de su comunidad, gracias a una visión que impulsa la educación como motor de cambio”, señaló.

Como él, cada vez más jóvenes tienen la posibilidad de construir su futuro desde su lugar de origen, fortaleciendo el arraigo y contribuyendo al desarrollo de sus municipios.

La convocatoria de admisión se encuentra abierta. Las y los interesados pueden registrarse en admision.utcalvillo.edu.mx. Los exámenes de ingreso se realizarán del 25 al 29 de mayo.

Para más informes, comunicarse al teléfono 495 101 49 82.