Anuncian Capacitación Gratuita Para Emprendedores que Quieran Fortalecer su Negocio

Durante Mayo

El programa incluye temas como finanzas básicas y estrategias comerciales, servicio al cliente y modelos de emprendimiento ágil.

El cupo es limitado. Puedes revisar el calendario completo y registrarte en https://aguascalientes.gob.mx/sedecyt/cursos/.

Emprendedores y microempresarios de Aguascalientes podrán sumarse a un programa de capacitación empresarial totalmente gratuito durante el mes de mayo, pensado para llevar su proyecto al siguiente nivel.

En esta capacitación se ofrecen herramientas para hacer crecer sus negocios, hacerlos más competitivos y prepararlos para los retos del mercado actual. La idea es transformar emprendimientos en empresas sólidas y con futuro.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, detalló que el programa incluye temas clave que todo emprendedor necesita dominar, desde finanzas básicas y estrategias comerciales, hasta servicio al cliente y modelos de emprendimiento ágil.

Las sesiones se impartirán de 9:00 a 13:00 horas, en espacios accesibles como la propia Sedecyt, ubicada en la Nave 55 del Complejo Ficotrece, así como el Edificio Espacio Común del Instituto de Educación de Aguascalientes que se encuentra en la calle Cerro de la Joya No.304, fraccionamiento Ojocaliente II.

El cupo es limitado. Puedes revisar el calendario completo y registrarte en https://aguascalientes.gob.mx/sedecyt/cursos.