El Foro del Lago fue el Escenario de la Electrónica.

Durante el Outbreak Fest, miles de personas se dieron cita para bailar bajo un ambiente de ritmo total. El cartel, que reunió talento nacional e internacional, incluyó a Willer Khale B2B Daxl (CDMX), Bass Boys Takeover (Jalisco), Mad Warriors (CDMX), Shanti (CDMX), Sunzz (España), Sweettooth (USA), Junkie Kid (Guerrero) y DMZ News (USA), consolidando una noche memorable para la escena de la música electrónica.

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