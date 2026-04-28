Autoridades Municipales y Obispo Sostienen Encuentro en la Capital

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, encabezó la recepción del Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde se llevó a cabo un encuentro cercano con el personal de la administración pública.

Durante su mensaje de bienvenida, el alcalde destacó la importancia de mantener una relación de respeto y apertura con las distintas instituciones religiosas, reconociendo su papel en la vida social y espiritual de la comunidad. En este contexto, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones municipales, particularmente por el comedor comunitario recientemente inaugurado, el cual tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía.

Miguel Varela agradeció la presencia del Obispo y la disposición del personal municipal que acudió de manera voluntaria a este encuentro, subrayando el valor de generar espacios de convivencia que fortalezcan tanto el ámbito institucional como el humano dentro del servicio público.

Asimismo, Miguel Varela subrayó el compromiso de su administración con la preservación del patrimonio histórico y cultural de la capital. En ese sentido, anunció que el municipio brindará apoyo a los trabajos de rehabilitación de la Catedral de Zacatecas, reconociendo su valor emblemático, arquitectónico y espiritual para las y los zacatecanos.

Por su parte, el Obispo Sigifredo Noriega Barceló dirigió un mensaje enfocado en reconocer la labor de los servidores públicos, resaltando que su trabajo implica una alta responsabilidad al ser el rostro directo de la administración ante la ciudadanía. Señaló que el servicio público exige no solo capacidad técnica, sino también ética, sensibilidad y vocación de servicio.

Finalmente, Noriega Barceló refrendó su confianza en que el trabajo coordinado y con sentido humano permitirá avanzar hacia un mejor Zacatecas, donde el bienestar colectivo sea una prioridad compartida.