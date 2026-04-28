Avanza Investigación por Ataque a Policías en Pinos: Reyes Mugüerza

Fue una “Afrenta” al Gobierno y Toda la Población, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que ya existe una línea de investigación sólida y avances importantes para esclarecer la agresión armada registrada el pasado sábado en el municipio de Pinos, donde un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP), comisionado a la policía municipal, perdió la vida.

Subrayó que el caso es atendido de manera coordinada entre corporaciones estatales, federales y autoridades de entidades vecinas, con el objetivo de dar con los responsables a la brevedad.

Indicó que la agresión ocurrió mientras los elementos realizaban patrullajes alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados, lo que derivó en el enfrentamiento, sobre la carretera estatal 144 a la altura de la comunidad El Obraje.

El secretario explicó que desde la madrugada del sábado se activó una alerta inmediata a todos los cuerpos de seguridad en la región, como parte de la reacción institucional ante los hechos.

Reyes Mugüerza enfatizó que el enfrentamiento representa un ejemplo del compromiso de los elementos de seguridad, quienes, dijo, lejos de evadir su responsabilidad se mantuvieron en funciones.

Sobre las investigaciones, señaló que ya se trabaja en conjunto con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, además de mantener comunicación con autoridades del estado de Jalisco, debido a la cercanía territorial.

Asimismo, no descartó que el ataque pudiera estar relacionado con una detención relevante realizada días antes en el municipio de Villanueva, aunque aclaró que esa línea aún se encuentra en análisis.

Calificó el hecho como una “afrenta” no sólo al gobierno estatal, sino a toda la población de Zacatecas, y reiteró que se reforzarán las acciones para garantizar resultados. Finalmente, confirmó que este es el primer asesinato de un elemento de seguridad en lo que va de 2026 en Zacatecas.