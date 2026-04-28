Bajaron 91% los Homicidios Dolosos de 2021 a 2025: Fiscal

En 265 Días del año Anterior no Hubo Asesinatos, Dice

Por Nallely de León Montellano

Durante su tercer informe ante el Congreso local, el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya aseguró que Zacatecas registra una caída del 91 por ciento en homicidios dolosos entre 2021 y 2025, al pasar de mil 741 casos a 149.

Según los datos que presentó, en 2021 prácticamente todo el año estuvo marcado por la violencia –349 días con asesinatos–, mientras que en 2025 se contabilizaron 265 días sin muertes dolosas.

También sostuvo que más de la mitad del territorio estatal no registró este delito y que municipios como Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe salieron de los primeros lugares a nivel nacional en este rubro.

En cuanto a detenciones, informó que mil 136 personas fueron aseguradas por delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, desaparición de personas y narcomenudeo.

Estas acciones derivaron en sentencias que, en conjunto, superan los siete mil años de prisión.

Sobre extorsión, se abrieron 356 carpetas de investigación; el 82 por ciento correspondió a llamadas telefónicas. Como parte de las acciones, se cancelaron 614 líneas vinculadas a este delito. En secuestro, reportó una disminución del 80 por ciento, con 42 personas detenidas y sentencias que rebasan los dos mil 300 años de prisión.

En narcomenudeo, la Fiscalía detuvo a 820 personas, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto a 2024 y del 170 por ciento frente a 2023.

Respecto a desaparición de personas, señaló una baja del 36 por ciento en los reportes. A la par, las acciones de búsqueda pasaron de 69 en 2023 a 443 en 2025, es decir, un aumento del 542 por ciento. Además, se logró identificar a 305 personas que permanecían en el Servicio Médico Forense desde años anteriores.

En violencia de género, indicó que la judicialización de casos creció 340 por ciento, con más de dos mil 100 asuntos llevados ante tribunales, mientras que los feminicidios disminuyeron 12 por ciento. En términos generales, la Fiscalía reportó más de 10 mil 200 carpetas judicializadas y más de 4 mil vinculaciones a proceso.

En el apartado de atención a víctimas, se informó la recuperación de más de 78 millones de pesos a través de mecanismos de justicia alternativa, recursos que, según se dijo, fueron restituidos directamente a personas afectadas.

Además, dio cuenta de acciones de vinculación y prevención, con más de 43 mil personas atendidas mediante programas institucionales durante 2025.