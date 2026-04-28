Con Juguetes y Dulces Celebra Miguel Varela a la Niñez de las Comunidades

Durante un recorrido por las comunidades de la capital, el alcalde Miguel Varela, acompañado de su esposa y presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, festejaron a las y los pequeños del hogar.

Las niñas y los niños disfrutaron de su festejo lleno de sorpresas, bolos, sonrisas y diversión con el show del payaso Tachuelín.

Benito Juárez, El Maguey, Cieneguillas, Boquillas, Francisco I. Madero, La Escondida, La Pimienta, Picones, El Orito y las colonias CoreaI y II, fueron algunas de las comunidades en las que se llevaron a cabo los festejos.

El alcalde Miguel Varela, expresó sentirse muy contento por estar presente en cada uno de los festejos para que las niñas y los niños pudieran disfrutar.

“Estos eventos fueron organizados con mucho cariño para todos ustedes, para que disfruten de su día, la pasen muy bonito y se diviertan”, señaló.

Asimismo, agradeció a las y los delegados por contribuir a la organización de estos eventos y hacer posible acercarlos hasta su comunidad, “gracias de corazón por recibirnos aquí en su comunidad, les deseo un feliz día de la niña y el niño a todos”.

Por su parte, Karla Estrada deseó a las niñas y los niños que “pasen un día increíble, felices y muy contentos, disfruten mucho de su día”.

Finalmente, Mitzia Peláez, directora de DIF capital, enfatizó que con estas acciones, el ayuntamiento de Zacatecas y el DIF Municipal refrendan su compromiso de llevar alegría y momentos de sana convivencia a cada rincón de la capital.