De Algún Modo o de Otro, sí Encuentran Trabajo Abogados Egresados de la UAZ: Eduardo Solís

“También se Colocan en Muchos Puntos del País”, Asegura

Por Gabriel Rodríguez

El director de la Unidad Académica de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Eduardo Solís Hernández, afirmó que anualmente egresan de sus aulas entre 360 y 370 alumnos, quienes, “de algún modo o de otro, encuentran acomodo dentro del mercado laboral legal en la entidad zacatecana”.

Ante esta afirmación y al caracterizarse Zacatecas como una tierra con enorme cantidad de abogados, la pregunta planteada a Solís Hernández se le hizo en el sentido de “dónde es que logran acomodarse todos ellos”.

El funcionario universitario precisó que a pesar de las dificultades económicas que hay en el mercado laboral zacatecano, “el abanico de empleo para un abogado u abogada en Zacatecas es muy amplio, porque cada uno de ellos puede insertarse tanto en los sectores público como privado e iniciar además sus respectivos bufets jurídicos”.

Otro de los puntos en el que muchos de ellos pueden ser contratados, “ocurre como en el caso de emplearse dentro de la Fiscalía General de Justicia del estado donde se desempeñan como secretarios, agentes del Ministerio Público e incluso pueden llegar a ser fiscales”.

“Nosotros somos el semillero de la sociedad zacatecana en lo que se refiere al derecho”.

Sin embargo, a pregunta expresa sobre si es conveniente generar, para Zacatecas tal cantidad de abogados en un estado en el que “muchas personas sobreviven a duras penas en una entidad donde no hay Estado de Derecho”, respondió que sus egresados luchan justamente por “defender a los sectores más desprotegidos”.

Además, el directivo expresó que tal hecho siempre será conveniente porque “es necesario confiar en las instituciones públicas, de las que nosotros somos parte porque la oferta educativa no solamente se ubica en el estado de Zacatecas sino en muchos otros puntos a nivel nacional.

“Es decir, no solamente Zacatecas puede y debe ser un enclave que permita contratar a nuestros egresados, sino que tal hecho implica la acreditación de la Unidad Académica de Derecho a nivel nacional, lo que los lleva a colocarse en muchos otros puntos del país”.

El directivo refirió que luego de un año al frente del plantel y acorde con estudios relacionados, la cifra anual de egresados es menor a los 400, “dejan nuestras aulas entre 360 y 370 de ellos y ellas en promedio, al final del ciclo escolar”.

Solís Hernández indicó que lo mejor de dicha unidad académica es que tiene una amplia oferta de posgrados como en los casos de la maestría en ciencias jurídico-penales, docencia e investigación jurídica y la especialidad en derecho laboral, acorde con la nueva reforma nacional en la materia.

El académico refirió que el próximo mes de agosto, la Unidad Académica de Derecho abrirá un sistema semiescolarizado en los campus Jalpa y Jerez, además de Zacatecas, dirigido a personas que laboran y acaban de concluir sus estudios de licenciatura.

De igual manera, detalló que el nivel de esa institución es de los mejores en todo el país, motivo por el cual la UAZ debe sentirse orgullosa, ante las acreditaciones que ha recibido al respecto dentro y fuera del estado, además de invitar a los interesados a tener presente la convocatoria para el próximo ciclo escolar.