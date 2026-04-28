Desarrollan Plataforma Para Integrar a las PyMEs al Comercio Digital

Programa Simplify Soft

El sistema amplía su alcance al incorporar compras en línea con entrega a domicilio mediante enlaces personalizados.

Con una propuesta que responde a las necesidades más apremiantes de las pequeñas y medianas empresas en México, Elizabeth Macías, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Comercio Electrónico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desarrolló un software diseñado para transformar la gestión de ventas, inventarios y atención al cliente en un sistema unificado.

El proyecto web app Frutería San Miguel, operado bajo el nombre de Simplify Soft, surgió de una problemática recurrente en el sector comercial: la falta de control administrativo y la dependencia de registros manuales. Esta situación suele generar inconsistencias operativas y dificultades en la toma de decisiones, lo que en muchos casos deriva en pérdidas económicas para los locatarios.

Ante este panorama, la alumna planteó un sistema de punto de venta que centraliza la información del negocio y permite el monitoreo en tiempo real de productos y comportamiento del mercado. Asimismo, la plataforma integra una modalidad de compra en línea, permitiendo que los clientes realicen pedidos mediante un enlace personalizado para entrega a domicilio, fortaleciendo así la competitividad de los negocios locales en el entorno digital.

Gracias a su enfoque integral y aplicación práctica, Elizabeth Macías obtuvo el segundo lugar en la categoría de Tecnología del Reto ANTAD 2026, recibiendo además un incentivo económico de 20 mil pesos como reconocimiento a su excelencia académica y visión emprendedora.

Cabe destacar que Simplify Soft también incorpora un componente de responsabilidad ambiental, al promover el uso de bolsas reutilizables en sustitución de plásticos de un solo uso. Aunado a esto, el jurado del Reto ANTAD evaluó positivamente su viabilidad financiera, su potencial para generar empleos y su alta escalabilidad, ya que el software puede implementarse tanto en microcomercios como en empresas de mayor escala.

Con este logro, la comunidad estudiantil de la UAA reafirma su compromiso con la innovación, demostrando que el talento universitario tiene la capacidad de generar soluciones reales y tangibles que impulsan el desarrollo económico y la modernización de los sectores productivos del país.