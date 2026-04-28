El Personal de los CEDI del FPLZ Suma Casi Cuatro Meses sin Pago

El Problema Viene de la Federación, Reconocen

Por Nallely de León Montellano

En su conferencia semanal de este lunes, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas puso sobre la mesa, otra vez, la falta de pago a personal educativo de sus Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), donde se atiende a cerca de tres mil niñas y niños, tema que arrastran desde hace meses Acompañados por Laura Elena Acuña, directora del CEDI del módulo de Zóquite, y por Artemio, responsable de la estructura electoral de la organización, señalaron que, pese a reuniones recientes con la Comisión de Educación, el problema sigue sin resolverse.

El adeudo, explicaron, corresponde a los meses de enero, febrero, marzo y ya abril, dentro del programa federal de expansión de educación inicial, cuyo esquema de operación retrasa la liberación de recursos.

Acuña detalló que, aun con este escenario, los 13 proyectos educativos del FPLZ continúan en operación y preparan actividades por el Día del Niño durante toda la semana, con acciones enfocadas tanto en el aprendizaje como en el reconocimiento de derechos de la infancia.

Subrayó que, a pesar de las condiciones adversas, el servicio no se ha detenido y se mantiene la atención integral, que incluye alimentación, seguimiento médico y acompañamiento emocional.

Reconoció que la falta de pagos es un problema recurrente cada año, pero sostuvo que no ha frenado el trabajo en los centros, donde, dijo, se mantiene la confianza de madres y padres de familia.

También señaló que el personal sigue laborando por compromiso con la niñez, aunque la situación ya genera desgaste.

Desde la dirigencia del Frente, Adán González informó que, a diferencia de otros estados donde proyectos similares han suspendido actividades, en Zacatecas decidieron continuar.

No obstante, anunciaron que, este lunes, a las 10 de la mañana, un grupo de trabajadoras acudiría a la Secretaría de Gobernación, mientras que otro contingente viajaría a la Ciudad de México para gestionar directamente ante la Secretaría de Hacienda y buscar incluso ser atendidos en la conferencia matutina federal.

Aclararon que, por ahora, no tomarán dependencias estatales, al argumentar que el recurso aún no ha sido liberado desde la federación. Aunque existe una fecha tentativa para el pago, prefirieron no hacerla pública para evitar generar expectativas entre el personal. En otro tema, Artemio informó sobre la campaña de afiliación a Morena que impulsa la organización. Señaló que, de una lista nominal de aproximadamente 1.2 millones de personas en Zacatecas, poco más de 100 mil están afiliadas, lo que, destacó, re􀃀eja el tamaño del reto.

Indicó que se están conformando equipos para recorrer distritos, municipios y secciones, con el objetivo de sumar más simpatizantes al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

También dieron a conocer otras actividades en marcha, como las “Caravanas de la Felicidad”, con las que han recorrido cabeceras distritales y municipios para realizar festejos previos al Día del Niño.

Aseguraron que la meta es llegar a todo el estado en los próximos días.

En el ámbito organizativo, anunciaron la realización de foros temáticos.

En este sentido, el próximo jueves se llevará a cabo el foro del deporte en el foyer del Teatro Calderón, mientras que el sábado, a las 12 del día en el Centro Cultural, se realizará el foro de salud, el cual había sido pospuesto.

Según explicaron, estos espacios buscan recoger propuestas ciudadanas y construir un diagnóstico sobre las principales problemáticas en distintos sectores.

Finalmente, adelantaron que los foros continuarán, incluyendo encuentros en comunidades rurales, con la intención de integrar un proyecto más amplio que, dijeron, re􀃀eje directamente las necesidades de la población.