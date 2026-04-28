Exmagistrados Tienen Derecho al Finiquito, “Está en la Constitución el Pagarles”: Villegas

“No es Tema de Mayor Discusión”, Subraya

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (TSJZ), afirmó que los exmagistrados del Poder Judicial de Zacatecas deben recibir finiquito una vez que hubieron laborado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) solamente después de haber analizado los alcances de tal finiquito.

Con ello, contradijo las declaraciones que hace poco realizara sobre el tema el legislador local por Morena, Santos González Huerta, quien afirmó de manera pública que “los exmagistrados no deberían recibir finiquitos, es decir, que no debían dárseles indemnizaciones”, luego de haber concluido sus labores en ese organismo del Poder Judicial.

A eso, Villegas Márquez opinó, sobre las opciones para tratar de disminuir esos finiquitos: “Como ya lo había señalado con anterioridad, hay disposición constitucional sobre el tema de haber de retiro de todos ellos y creo que ya no es tema de mayor discusión”.

A pregunta expresa sobre si no consideraba un exceso lo que se pagaba a los exmagistrados y sus requerimientos para liquidarlos, Carlos Villegas Márquez pidió “no considerar que se trata, sobre todo, de un exceso”.

Por ello, solicitó antes tener presentes los montos de dichas liquidaciones, de los cuales informó no tener presentes en ese momento, a partir de lo cual “podríamos considerar que entonces se trata de excesos o de no excesos”.

“Pero si legalmente está en la Constitución el pagarles, tal hecho ya no depende de la voluntad de una sola persona, pero, en la misma medida, no sé a cuántos debe pagárseles por lo que no sé si sean muchos o no”.

Cabe señalar que González Huerta habría dicho que: “todos ellos tienen una figura patronal por lo que no tienen derecho a recibir indemnización alguna ya que se trataría de uso indebido de recursos”.

Villegas Márquez añadió, en otro aspecto, durante el informe de labores 2026 del fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, que “en ese sentido, todo servidor público tiene la obligación de rendir un informe”.

Añadió que el fiscal Camacho Osnaya hizo acto de presencia para entregar y leer su informe del último año de labores al frente de la FGJZ, “sobre todo porque su trabajo tiene mucho que ver con el sistema de procuración de justicia en el estado de Zacatecas”.

Sin duda alguna, expresó: “El fiscal Camacho Osnaya nos va a presentar los éxitos obtenidos durante el último año de su desempeño al frente de la fiscalía comparativamente hablando con los resultados obtenidos a nivel nacional, donde también se habla de buenos resultados”.

Indicó que “siempre es bueno que la fiscalía de justicia rinda ese tipo de resultados, genere y además despeje todas las dudas que al respecto se podrían presentar, además de dar cauce a todos los temas que están pendientes”.

Pese a esos resultados que para el presidente del TSJZ son buenos, en la misma medida admitió que “siempre habría faltantes porque es claro que no todo el Estado de Derecho habrá alcanzando a cubrir a toda la entidad zacatecana, porque para ser sinceros, no creo que esté todo cubierto”, admitió.