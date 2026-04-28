Falsas, Todas las Alertas Sobre Posibles Tiroteos en Escuelas: Diana Saucedo

Reitera Llamado en uso Responsable de Redes y Plataformas Digitales

Por Nallely de León Montellano

La subsecretaria de Prevención del Delito, Diana Saucedo Nava, señaló que, durante las jornadas de paz en escuelas de Zacatecas, una de las principales estrategias, de la dependencia ha sido el llamado “canje de juguetes bélicos”, con el que buscan retirar de manos de niñas y niños objetos que simulan armas y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre los riesgos del uso de cualquier tipo de arma, incluidas las blancas.

Explicó que, ante la prohibición de la llamada “operación mochila” por parte de autoridades, se está promoviendo que esta revisión se haga desde casa, con la participación de madres y padres de familia, para que conozcan qué llevan sus hijos a la escuela.

A la par, dijo, se imparten pláticas en coordinación con la Guardia Nacional, incluso con la participación de binomios caninos, para explicar a estudiantes cómo se detectan armas y reforzar el enfoque preventivo.

Sobre versiones que circularon en redes sociales respecto a posibles tiroteos en planteles educativos, la funcionaria aseguró que, hasta ahora, no hay registros de hechos reales en Zacatecas.

Señaló que en los casos donde se han detectado mensajes o alertas, se ha intervenido de inmediato con jornadas de atención, contención emocional y presencia de corporaciones de seguridad, confirmando que se trataba de información falsa. Aun así, advirtió que no se minimizan este tipo de mensajes y llamó a poner atención en lo que consumen niñas, niños y jóvenes en internet.

Indicó que el acceso a contenidos violentos, incluidos videojuegos, puede influir en la normalización del uso de armas, por lo que consideró necesario fomentar un uso responsable de redes y plataformas digitales.

En ese sentido, recomendó que, ante cualquier situación de riesgo dentro de una escuela, directivos y personal docente actúen de inmediato a través del 911 y prioricen la contención de la crisis, tanto para proteger a la comunidad escolar como para atender a un posible agresor.

Saucedo Nava descartó la existencia de focos rojos o instituciones identificadas con riesgos de este tipo en la entidad.

Sin embargo, reconoció que en los módulos de canje sí se han retirado navajas, lo que, dijo, es una señal de alerta, ya que estos objetos pueden escalar a situaciones de riesgo en contextos de conflicto.

Finalmente, negó que haya registro de retos virales que inciten directamente a la violencia en escuelas, pero sí apuntó a un consumo elevado de contenido violento en plataformas digitales, lo que, advirtió, obliga a reforzar la prevención desde casa y en las aulas.