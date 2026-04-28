Habrá Vacunación Masiva en Comunidades Donde Arriban Jornaleros: David Monreal

Presumen Avance del 48% en la Semana Nacional de Vacunación

Por Miguel Alvarado Valle

Este lunes, el gobernador David Monreal Ávila encabezó el arranque oficial de la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026 en Zacatecas, donde autoridades del ámbito estatal y federal de salud reiteraron la importancia de fortalecer la prevención mediante la aplicación de vacunas en toda la población.

La jornada se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo, con acciones desplegadas en todo el estado a través de visitas a escuelas, instalación de módulos en espacios públicos concurridos y brigadas casa por casa, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de inmunización.

En los primeros días de la campaña se han aplicado 11 mil 726 dosis, lo que representa un avance cercano al 48 por ciento de la meta establecida, posicionando a Zacatecas entre los diez primeros lugares a nivel nacional en cobertura de vacunación.

Durante esta semana se aplican biológicos contra tuberculosis (BCG), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), difteria, tosferina y tétanos (DPT), además de vacunas contra rotavirus, neumococo, hepatitis A y B, y virus sincitial respiratorio, priorizando la protección de niñas, niños y población vulnerable.

Autoridades de salud destacaron que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades, además de que existe suficiente abasto de biológicos en la entidad, por lo que reiteraron que no hay impedimento para que la ciudadanía complete sus esquemas.

La estrategia se lleva a cabo con la participación coordinada de instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, Sedena y el sector educativo, lo que ha permitido ampliar la cobertura en comunidades rurales y zonas con alta movilidad de jornaleros agrícolas.

En el contexto de esta jornada, el sarampión se mantiene como uno de los principales focos de atención, debido a la detección de casos importados en la entidad, particularmente en zonas con alta movilidad de población jornalera.

Finalmente, el gobernador David Monreal Ávila enfatizó: “Vamos a aprovechar la Semana de Vacunación para hacer contención; se realizará una vacunación masiva, principalmente en los municipios de Fresnillo y Villa de Cos, en las comunidades donde arriban jornaleros.

No podemos evitar el tránsito, pero sí podemos prevenir a través de la vacunación”.