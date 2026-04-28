Más de 20 Menores Beneficiados con el Programa de Implantes Cocleares

Transforman Significativamente sus Vidas

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco de la conferencia semanal La Informativa de Zacatecas, el Gobierno del Estado dio a conocer los avances de la jornada de implantes cocleares, un programa que ha transformado la vida de niñas y niños con pérdida auditiva profunda.

Durante el evento, se llevó a cabo el encendido del procesador del implante de la pequeña Soledad Guadalupe, quien, entre emoción y sorpresa, escuchó por primera vez, re􀃀ejando el impacto humano de esta iniciativa.

Las autoridades estatales y especialistas destacaron que en esta nueva etapa se bene- fició a 10 menores con implantes cocleares de manera bilateral, lo que representa un avance importante respecto a jornadas anteriores.

Con estas acciones, el programa acumula más de 20 niñas y niños atendidos en los últimos tres años, provenientes de municipios como Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Loreto, Juan Aldama y Zacatecas, consolidándose como una estrategia clave en materia de salud y bienestar social.

El mandatario estatal subrayó que este programa está dirigido principalmente a familias en situación vulnerable que no tienen acceso a este tipo de procedimientos por su alto costo.

En ese sentido, resaltó la colaboración con el Hospital General “Dr.

Eduardo Liceaga” de la Ciudad de México y la Fundación México Sin Sordera, instituciones que hicieron posible la realización de cirugías de alta especialidad para los 10 menores en una sola jornada, algo que anteriormente se lograba de manera gradual.

Por su parte, la presidenta del Sistema Estatal DIF Sara Hernández destacó que los implantes cocleares representan mucho más que una intervención médica, ya que permiten a los beneficiarios acceder por primera vez al mundo de los sonidos, escuchar la voz de sus seres queridos y mejorar significativamente su calidad de vida.

Explicó que el proceso incluye valoración médica, cirugía, encendido del dispositivo y una etapa fundamental de rehabilitación con terapias de lenguaje, en la que el acompañamiento de las familias es clave.

Jimena Armenta Báez, representante del área de Otorrinolaringología del Hospital General de la Ciudad de México detalló que el implante coclear es actualmente el único dispositivo electrónico capaz de restituir el sentido del oído, mediante la estimulación directa del nervio auditivo.

Aunque se trata de un procedimiento de alta especialidad, puntualizó que es seguro y requiere un seguimiento integral para garantizar resultados exitosos, especialmente en pacientes pediátricos que inician su desarrollo del lenguaje tras la intervención.

Finalmente, autoridades estatales informaron que el programa continuará con nuevas valoraciones para al menos 10 menores más que podrían ser candidatos a cirugía, además de analizar casos adicionales, incluso fuera del estado.