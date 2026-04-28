Sinaloa Proyectará su Diversidad Turística en la 50ª Edición de Tianguis Turístico

Conectividad, Oferta Diversificada y Capacidad Para Atender Distintos Segmentos

La participación de Sinaloa en la 50ª edición de Tianguis Turístico mostrará una propuesta integral orientada a consolidar su presencia en el sector como uno de los destinos más competitivos del país. La entidad destacará su conectividad, oferta diversificada y capacidad para atender distintos segmentos del mercado turístico.

En esta edición, el estado integrará a los 20 municipios bajo una sola marca de destino, que reúne playas reconocidas, patrimonio cultural, gastronomía, Pueblos Mágicos y Señoriales, así como experiencias de naturaleza y turismo comunitario.

El stand ofrecerá un recorrido inmersivo para transmitir la identidad y hospitalidad del estado, acercando a los asistentes a la riqueza turística de cada región.

Uno de los principales ejes de promoción será la ruta “Entre Olas y Barrancas”, que conecta Mazatlán con Los Mochis e integra experiencias de playa, sierra y naturaleza en un mismo recorrido, fortaleciendo la conexión entre la costa sinaloense y el acceso a las Barrancas del Cobre.

Sinaloa también se presenta como un destino estratégico rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, capitalizando su ubicación, conectividad y capacidad para recibir visitantes nacionales e internacionales.

Asimismo, el estado impulsará segmentos prioritarios como el turismo MICE, con infraestructura y servicios orientados a congresos, convenciones e incentivos, así como el turismo de romance, con escenarios para bodas y celebraciones frente al mar y en entornos coloniales.

Entre los destinos clave que integran la oferta sinaloense destacan: al norte, Los Mochis, como puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, reconocido por su conectividad aérea, ferroviaria, marítima y terrestre, así como por su cercanía con atractivos como Topolobampo y Playa El Maviri; en el centro, Culiacán, como capital y eje del turismo de negocios con infraestructura y una escena gastronómica en crecimiento; y al sur, Mazatlán, como destino líder de sol y playa, con un Centro Histórico, más de 14 mil habitaciones y atractivos como la Farolesa Mazatlán, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés y el Observatorio 1873.

La gastronomía sinaloense tendrá un papel central como experiencia sensorial dentro del stand, a través de contenidos visuales y narrativos que reflejan la identidad culinaria del estado: desde la cocina de mar hasta propuestas tradicionales y contemporáneas.

La presencia de asociaciones hoteleras y representantes del sector empresarial fortalecerá la estrategia comercial de Sinaloa, al respaldar la infraestructura turística, la profesionalización del sector y la capacidad operativa del destino. De igual forma, elementos culturales como las reinas del Carnaval de Mazatlán, aportarán un componente de identidad que reforzará el vínculo emocional con los asistentes.

Las expectativas para esta edición se centran en concretar acuerdos, particularmente en conectividad aérea y alianzas comerciales, para impulsar la llegada de visitantes, diversificar mercados y atraer nuevos perfiles de viajeros.

El Tianguis Turístico 2026 representa una plataforma clave para consolidar a Sinaloa como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.