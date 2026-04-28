“El Ferial de mi Vida” Celebra 60 Años de Tradición y Talento

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asistió a la presentación de El Ferial de mi Vida, en el marco de la celebración de 60 años de historia de una de las tradiciones culturales más representativas de la Feria Nacional de San Marcos.

Durante el encuentro con los artistas, Tere Jiménez compartió un mensaje cargado de emoción y orgullo por el aniversario del Ferial. Destacó que formar parte de esta edición representa un privilegio tanto para quienes están en el escenario como para el público, y reconoció el trabajo de todo el equipo involucrado, desde músicos hasta quienes hacen posible cada detalle detrás de escena.

Asimismo, invitó a cada integrante de este gran equipo a proyectar su energía y talento, subrayando que su capacidad de transmitir emociones es un don que conecta con la gente. También los motivó a mantener firmes sus metas y a seguir luchando por sus sueños.

Por su parte, Alejandro Vázquez Zúñiga, director del Instituto Cultural de Aguascalientes, agradeció el respaldo de la gobernadora al arte y la cultura, en especial a este espectáculo que ha evolucionado con el paso de los años. Señaló que el compromiso del equipo es honrar seis décadas de historia y estar a la altura de su legado, además de reconocer el acompañamiento de Rubén del Toro en las funciones y el esfuerzo colectivo que ha permitido consolidar una propuesta escénica de calidad.

La presentación reafirma al Ferial como un referente cultural que, a lo largo de seis décadas, ha sabido mantenerse vigente, celebrando la identidad y el talento en cada una de sus ediciones.