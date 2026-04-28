Emprendedores Podrán Acceder a Cursos Gratuitos en Universidades de Prestigio Internacional

Registro de Solicitudes Permanecerá Abierto Hasta el 17 de Mayo

Gracias al convenio entre el Gobierno del Estado y Grupo Santander, se amplían las oportunidades de capacitación de alto nivel.

Más de 30 cursos disponibles en modalidad virtual, con total flexibilidad para las y los interesados: Esaú Garza de Vega.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), invita a emprendedores y microempresarios a participar en cursos de capacitación gratuitos impartidos por universidades de prestigio internacional, con el objetivo de fortalecer sus proyectos y elevar la competitividad de sus negocios.

Entre las instituciones participantes se encuentran el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Argentina, la Universidad Autónoma de Barcelona, así como universidades de Estados Unidos como Yale, Virginia, Pennsylvania, Michigan y California.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó que es interés de la gobernadora Tere Jiménez acercar oportunidades de formación de alto nivel a la población mediante una alianza con Grupo Santander, que permite acceder sin costo a contenidos especializados en áreas como mercadotecnia, finanzas, liderazgo, tecnología y herramientas de planeación, entre otras.

Precisó que el programa Curso Santander-Aguascalientes Productivo contempla 35 cursos diseñados para brindar herramientas innovadoras que impulsen el crecimiento de los negocios, fomenten el emprendimiento y fortalezcan el desarrollo profesional de las y los participantes.

Informó que el registro de solicitudes permanecerá abierto hasta el 17 de mayo en la página https://app.santanderopenacademy.com/es/program/aguascalientes-productivo. Posteriormente, se notificará a las personas seleccionadas, quienes podrán acceder a la plataforma Coursera por un periodo de hasta tres meses, con posibilidad de renovación.