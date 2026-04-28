Estudiantes de la Universidad Tecnológica El Retoño Participan en Programa de Investigación en Canadá

Nueve estudiantes de la Universidad Tecnológica El Retoño (UTR) están listos para llevar su talento más allá de las fronteras. Las y los jóvenes seleccionados viajarán a Canadá para participar en el programa internacional Mathematics of Information Technology and Complex Systems Globalink Research Internship (MITACS GRI), una de las iniciativas académicas más competitivas a nivel mundial.

Saúl Chávez Sánchez y Ángel Jesús Cerón Vázquez realizarán su estancia en la Université de Sherbrooke; Jorge Casildo Camacho en Western University; Mariela Calderón Muñoz en Memorial University of Newfoundland; Flavio Muñoz Castañeda en la University of Winnipeg; Juan Carlos Álvarez Espinosa en Simon Fraser University; Luis Pedro González Martínez en la University of Guelph; Valeria Daiana Muro Ortiz en la University of Waterloo; y Enrique Ramírez Heredia en la University of Regina.

Durante 12 semanas, las y los estudiantes participarán en proyectos de investigación en áreas como ciencia, ingeniería, matemáticas y ciencias sociales, en entornos académicos de alto nivel que les permitirán fortalecer sus conocimientos y adquirir experiencia internacional.

El rector Jorge Guillén Muñoz destacó que este logro refleja la preparación del alumnado y el impulso que la universidad brinda a la formación global. Con el respaldo de la UTR y MITACS, las y los jóvenes representarán a su institución en Canadá, llevando en alto el nombre de Aguascalientes.