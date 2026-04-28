Inaugura Tere Jiménez Nuevo Equipamiento Para Tratar Enfermedades del Corazón y del Cerebro en el Hospital Hidalgo

“Queremos que Este Hospital sea el Mejor de la República”

También anunció la creación de tres nuevas unidades: de Quemados, de Trasplante de Hígado y de Médula.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró hoy una nueva sala de Hemodinamia en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) y anunció la próxima creación de la Unidad de Quemados, de Trasplante de Hígado y de Médula.

“Queremos que este hospital sea el mejor de la República y para ello lo estamos equipando con las mejores herramientas y la mejor tecnología, además cuenta con los mejores médicos y especialistas. Nuestro objetivo es atender a la gente más necesitada y, sobre todo, salvar vidas”, expresó la gobernadora.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, explicó que la nueva Sala de Hemodinamia del CHMH permitirá atender de forma más rápida y menos invasiva enfermedades del corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos, ampliando así la capacidad de este servicio de alta especialidad.

“Hoy no inauguramos sólo una sala, inauguramos una nueva capacidad del estado para cuidar de la vida; la hemodinamia del Hospital Hidalgo representa lo que debe ser la salud pública moderna oportuna, resolutiva y cercana. Este proyecto es una definición política: invertir en lo que salva más vidas, en lo que reduce desigualdades y en lo que devuelve dignidad a las familias. La cardiología ya no será un privilegio de unos cuantos, ni una carrera contra la distancia, será un derecho que se ejerce aquí con calidad y con oportunidad”, subrayó.

El director general del CHMH, Francisco Javier Magos, dijo que con la inauguración de esta nueva sala, ya suman dos espacios de este tipo en el Hospital Hidalgo, lo que permitirá realizar procedimientos de intervención cardiovascular, vascular y neurovascular con altos estándares de calidad, mayor precisión diagnóstica y menor exposición a radiación, fortaleciendo así la capacidad técnica del hospital y del sistema estatal de salud.

Precisó que con esta infraestructura de última generación será posible brindar una atención inmediata, precisa y resolutiva a emergencias cardiovasculares, a través de procedimientos como el cateterismo, la angioplastia y otras intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad.

“Esto no sólo es equipamiento médico, es una oportunidad real de salvar más vidas, es la posibilidad de que una madre, un padre o un hijo reciba atención oportuna, con mayor precisión y menor riesgo; es acercar tecnología de punta a quienes más lo necesitan en un hospital público, con sentido humano y responsabilidad social”.

A nombre de las y los beneficiarios de este nuevo equipamiento, Karla Fabiola Calderón García, madre de un paciente, agradeció a la gobernadora Tere Jiménez su sensibilidad y apoyo a los que menos tienen: “Cuando llegamos aquí al hospital, mi hijo venía muy mal y no contábamos con los recursos para sus operaciones, y gracias a Dios, aquí en el hospital nos ayudaron y nos brindaron la mejor atención; estoy muy agradecida, porque sin ustedes mi hijo ya no estaría aquí”, sostuvo.

En el evento que se realizó en las instalaciones del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, también estuvieron el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado; Israel Domínguez, jefe de Radiología e Imagenología del CHMH; Octavio López, coordinador de Código Cerebro del CHMH; Eufracino Sandoval Rodríguez, cardiólogo hemodinamista del CHMH.