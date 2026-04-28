Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos 2026: Martes 28 de Abril

Abr 28, 2026

FORO DEL LAGO

 19 horas, St. Banjos, Country, Aguascalientes.

20 horas, Ray Raygoza, Ranchero pop, Aguascalientes.

21 horas, Caballo Dorado, Country, Chihuahua.

 CUARTEL DEL ARTE

 18 horas, Maukar, Electrónica indie dance, Aguascalientes.

19 horas, Mexican Walker, Electrónica, regional mexicano, San Luis Potosí.

 PATIO DE LAS JACARANDAS

 18 horas, Legado ND, Música regional mexicana, Aguascalientes.

19 horas, Incesante, Música regional mexicana, Aguascalientes.

 TEATRO MORELOS

 20 horas, El dilema de las mariposas. Si te lo explico no lo entenderías, Epífitas Teatro, Aguascalientes. Duración: 50 min. │ Clasificación: 13+. 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $100.

 TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO

 17 horas, Nomadae – rituales de vuelo, Colectiva Roja, Danza del medio oriente contemporánea, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.

 TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL

 17:30 y 20 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.

 SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA

 21 horas, Cómo casarse en 7 días, La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla desde las 20 horas, $250.

 CASA TERÁN

 11 horas, Ciclo de cine: “La Matinée de la Feria: Cine para peques”. Cupo: 30 personas. 19 horas, Ciclo de cine aguascalentense, Largometraje: “El Origen del Lenguaje”.

 CENTRO DE ARTES VISUALES

 11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico.

 ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE

 12 a 16 horas, Arquitos en la feria, Cuitláhuac González.

16 a 20 horas, Taller Efímero Artístico, Iván Rincón.