Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos 2026: Martes 28 de Abril

FORO DEL LAGO
19 horas, St. Banjos, Country, Aguascalientes.
20 horas, Ray Raygoza, Ranchero pop, Aguascalientes.
21 horas, Caballo Dorado, Country, Chihuahua.
CUARTEL DEL ARTE
18 horas, Maukar, Electrónica indie dance, Aguascalientes.
19 horas, Mexican Walker, Electrónica, regional mexicano, San Luis Potosí.
PATIO DE LAS JACARANDAS
18 horas, Legado ND, Música regional mexicana, Aguascalientes.
19 horas, Incesante, Música regional mexicana, Aguascalientes.
TEATRO MORELOS
20 horas, El dilema de las mariposas. Si te lo explico no lo entenderías, Epífitas Teatro, Aguascalientes. Duración: 50 min. │ Clasificación: 13+. 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $100.
TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO
17 horas, Nomadae – rituales de vuelo, Colectiva Roja, Danza del medio oriente contemporánea, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.
TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL
17:30 y 20 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.
SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA
21 horas, Cómo casarse en 7 días, La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla desde las 20 horas, $250.
CASA TERÁN
11 horas, Ciclo de cine: “La Matinée de la Feria: Cine para peques”. Cupo: 30 personas. 19 horas, Ciclo de cine aguascalentense, Largometraje: “El Origen del Lenguaje”.
CENTRO DE ARTES VISUALES
11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico.
ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE
12 a 16 horas, Arquitos en la feria, Cuitláhuac González.
16 a 20 horas, Taller Efímero Artístico, Iván Rincón.