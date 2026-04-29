A dos Días del Cierre del Plazo, 46 Municipios no han Entregado sus Cuentas Públicas: ASE

Quienes Incumplan Serán Denunciados Ante la Fiscalía

Por Gabriel Rodríguez

Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) declaró que a menos de dos días de que venza el plazo, solamente han presentado sus respectivas cuentas públicas, 12 de 58 municipios, ni siquiera una cuarta parte de los ayuntamientos del estado, lamentó el funcionario.

Brito Berumen indicó que “para la ASE, aun cuando ese es nuestro trabajo, vamos a tener una semana muy pesada, tratando de recibir los informes de las 46 localidades restantes, sobre todo cuando en este momento analizamos informes y otros hechos que nos obligan a trabajar a marchas forzadas”.

El titular del organismo fiscalizador advirtió que “eso significa para ellos trabajar contra el tiempo, sobre todo cuando pocos son los municipios que nos han hecho llegar las documentaciones respectivas al momento, las que guardan estrecha relación con sus contabilidades”.

Advirtió que su personal labora tiempos extra, ante el escaso tiempo que les queda previo al vencimiento del plazo para dicha recepción documental con el fin de revisar que todos los que han presentado sus informes, los hayan entregado con los requerimientos establecidos.

Tal hecho no deja de ser “raro”, debido a que hace siete años alrededor de 22 a 23 municipios se quedaban sin entregar sus cuentas públicas, pero luego de ese lapso, una mayor cantidad procedió a hacer entrega de las mismas, mientras que en 2025 al menos dos dejaron de hacerlo.

La última semana es muy pesada, pero “esperamos que la mayor cantidad cumpla cuando en realidad requerimos que todos entreguen sus documentos”, citó.

El periodo de entrega concluye este jueves 30 de abril como límite “por lo que les quedan al menos 48 horas”.

De otro modo, explicó Brito Berumen, “por mandato legal, estoy obligado a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y con ello se tendrían que judicializar todos los temas bajo la acusación de no presentación de cuentas públicas municipales, como lo marca la ley”.

Para la realización del proceso, el titular de la ASE refirió que “nosotros les hemos dado muchos cursos a los municipios con el fin de ser con todos ellos más preventivos que correctivos como en el caso del último curso que les brindamos hace dos semanas”.

Es decir, explicó, “nosotros, con el fin de capacitar a todos esos municipios y su personal encargado de darnos las cuentas en tiempo y forma, hemos extendido todo tipo de enseñanzas para que nos brinden sus informes”.

Por último, dijo que esperan que estos dos días que restan al proceso, todos queden cubiertos en su totalidad.

Cabe destacar que será el próximo 22 de junio cuando Raúl Brito Berumen concluya su periodo activo al frente de la ASE y que será el Poder Legislativo, quien deberá elegir a su sucesor, de acuerdo con una terna que hay al momento.

“Se trata de un tema que compete exclusivamente al Congreso local por lo que el nuevo titular deberá desempeñarse en el cargo desde el próximo 22 de junio”.

La terna está constituida por Javier Alberto Díaz Martínez, Alejandro Nicolás González de Luna y Verónica Yvette Hernández López de Lara.