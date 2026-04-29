Dan Prórroga de un mes a Concepción del Oro y Tepechitlán Para Entrega de sus Cuentas Públicas

En Sesión del Congreso:

Por Nallely de León Montellano

Durante la sesión ordinaria de este martes, la LXV Legislatura del Estado aprobó ampliar el plazo para que los municipios de Concepción del Oro y Tepechitlán entreguen sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 􀂿scal 2025.

La prórroga, avalada por unanimidad, no podrá exceder de un mes.

En la misma jornada legislativa se presentaron tres iniciativas y dos dictámenes que abordan temas que van desde derechos humanos hasta abandono familiar y regulación del lenguaje en la administración pública.

Una de las propuestas fue impulsada por la diputada Georgia Miranda, quien planteó establecer plazos claros para que las autoridades cumplan con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

La iniciativa también busca que haya consecuencias cuando estas no se atiendan, incluyendo la intervención de órganos de control y autoridades anticorrupción.

Además, propone crear un registro público estatal para que la ciudadanía pueda consultar qué autoridades cumplen y cuáles no, e incluso contempla que funcionarios sean llamados a comparecer ante el Congreso en casos graves o reiterados.

Por otro lado, la diputada María Dolores Trejo llevó al pleno una iniciativa para obligar a los ayuntamientos a utilizar lenguaje incluyente y no sexista en toda su normativa.

La propuesta busca que esta práctica no sea opcional, sino una obligación legal en reglamentos, acuerdos y comunicaciones oficiales.

En materia penal, el diputado Carlos Peña advirtió sobre el incremento en casos de abandono de personas en Zacatecas.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, en 2025 se registraron 814 casos, 26 más que en 2024, cuando hubo 788.

Señaló que este delito afecta principalmente a sectores vulnerables como niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Su iniciativa busca reforzar el marco legal para sancionar estas conductas y, al mismo tiempo, presionar a quienes incumplen con la obligación de dar alimentos.

Entre los dictámenes, se presentó la terna para elegir a quien encabezará la Auditoría Superior del Estado por un periodo de siete años.

Las personas propuestas son Verónica Yvette Hernández López de Lara, Alejandro Nicolás González de Luna y Javier Alberto Díaz Martínez.

También se puso a consideración una modificación a la Ley de Salud del Estado para reforzar la calidad en la atención médica, estableciendo la obligación de apegarse a guías de práctica clínica y normas o􀂿ciales.