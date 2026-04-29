Impartirán Diplomados en Stop Motion y Creación Cinematográfica

Taller del Chucho y CUGuadalajara

Tendrán un Costo Especial Para Alumnos del Plantel y de la Universidad de Guadalajara

Con la intención de potenciar las habilidades técnicas en animación stop motion, fortalecer los procesos creativos, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva y consolidar la industria cinematográfica dentro de la animación, El Taller del Chucho, en colaboración con el Centro Universitario de Guadalajara (CUGuadalajara), llevarán a cabo la segunda jornada de diplomados de verano, enfocados en alumnos y egresados de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como a la población interesada en el arte y la creación cinematográfica.

El Rector del CUGuadalajara, maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, destacó que esta jornada de cursos de verano 2026, en conjunto con el Taller del Chucho, estará enfocada en dos diplomados: “Preproducción: Construcción en animación stop motion” y “Desarrollo visual de animación stop motion”.

“La UdeG debe seguir apostando en estas colaboraciones, las cuales acercan a nuestra comunidad universitaria a un campo creativo. Esta ciudad cuenta con un sistema cultural activo y encuentros como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) nos recuerdan lo inmiscuida que está nuestra Casa de Estudio en estos ámbitos, no solo como observadora si no como impulsora de proyectos creativos”, dijo.

La licenciada Angélica Lares, Directora de El Taller del Chucho, mencionó que está colaboración con el CUGuadalajara refuerza los lazos creativos que se existen dentro del ecosistema de la UdeG: “Los alumnos trabajaran de la mano con grandes de la industria, como Iván Jiménez, Francisco Gamez, Elisa Helguera y Cecilia Andalon, el guionista Rafael Ruiz, Daniel Hiram, entre otros artistas que trabajan activamente en nuestro taller y que han colaborado en diversas producciones como Dolores, El origen de la experiencia, Pinocho y Little Nightmares”.

La creación de personajes, props y escenarios, así como la maquetación de los universos cinematográficos y el desarrollo de proyectos, lo que incluye guión, estructuras visuales, creación de story board y otras herramientas, serán algunas de las temáticas que abordarán dichos cursos, así lo mencionó la artista y docente del CUGuadalajara y trabajadora de El Taller del Chucho, licenciada Cecilia Andalón.

La doctora Natalia Aguilar Rosado, Coordinadora de Vinculación y Aprendizajes para toda la Vida del CUGuadalajara, añadió que el registro estará disponible del 28 de abril al 28 de mayo del 2026, mismos que iniciarán el próximo 1 de junio, con un cupo limitado de 30 estudiantes por curso.

“El costo para el público en general es de 16 mil pesos; 11 mil pesos a estudiantes de la UdeG y 7 mil pesos a estudiantes del CUGDL, con oportunidad de obtener un apoyo para reducir el precio a la mitad. El registro se puede realizar mediante la página web de El Taller del Chucho (https://www.tallerdelchucho.com/)”, dijo.

“Es nuestra prioridad crear este tipo de oportunidades que ayuden con la vinculación de nuestros estudiantes con propuestas de creación artística que están tan activas en nuestro estado. Además, en esta colaboración con el CUGuadalajara se puede lograr la acreditación del curso dentro del plan de estudios, facilitando al estudiante conseguir ciertos créditos para completar su currícula; sin embargo, también se hace un esfuerzo por acercar estos conocimientos a la población en general, creando espacios en conjunto para el aprendizaje y la creatividad”, destacó el doctor José Alberto Becerra Santiago, Secretario Académico de CUGuadalajara.

Para conocer más información, El Taller del Chucho pone a disposición sus redes sociales https://www.instagram.com/taller_del_chucho/.