Nuevo Bloqueo Campesino, Ante la Falta de Cumplimiento de Minutas del Gobierno Federal

“Puro Papel, Puras Minutas, Pero Nada se Cumple”

Por Nallely de León Montellano

Con dos tractores y una camioneta con remolque, productores de la Unión de Pozos Agrícolas del Estado de Zacatecas bloquearon el acceso a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, ubicadas sobre la avenida Universidad, para exigir el cumplimiento de acuerdos que, aseguran, han sido firmados en varias ocasiones, pero no se han respetado.

Martín Guajardo Vázquez, integrante del movimiento, explicó que la movilización responde al incumplimiento de al menos seis minutas relacionadas principalmente con el acopio de frijol, así como con gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la SADER, el programa PEUA y la Comisión Federal de Electricidad.

Señaló que, aunque el programa de acopio representa un apoyo importante para quienes se dedican a la producción de granos, en la práctica no se ha aplicado como se acordó.

“Son cosas que nos benefician, pero las han hecho trabajosas y no se vale”, expresó.

Otro de los puntos centrales es la incertidumbre sobre los trámites ante Conagua, cuyos plazos están por cerrar.

Advirtió que quienes no logren regularizar su situación podrían enfrentar el cierre de sus pozos, lo que, dijo, impactaría directamente en la producción y en la economía de las familias del campo.

“Un pozo produce alimentos, no es cualquier cosa”, insistió. Sobre la atención de autoridades, refirió que ha habido diálogo, pero sin resultados concretos.

“Puro papel, puras minutas, pero nada se cumple”, reclamó, al señalar que incluso este día funcionarios federales no los recibieron, pese a que desde antes habían solicitado atención.

En cuanto al incendio ocurrido la semana pasada en las bodegas de Alimentación para el Bienestar, comentó que les han señalado posibles retrasos en el acopio, aunque consideró que el problema de fondo es previo y responde a la falta de cumplimiento de acuerdos. Los productores advirtieron que, de no obtener respuesta, podrían escalar las protestas.

Aunque reconocieron las afectaciones que generan los bloqueos, señalaron que es la única forma en la que han logrado ser escuchados.

“No queremos afectar a la gente, pero así es como voltean a vernos”, dijo.

Indicaron que permanecerían en el lugar al menos hasta el cierre de actividades en Conagua, mientras esperan la llegada de más productores para definir las siguientes acciones, que podrían incluir nuevas movilizaciones.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a atender de fondo la situación del campo, al advertir que los problemas de producción, comercialización y costos están afectando no sólo a los productores, sino a toda la cadena alimentaria.