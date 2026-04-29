“Periodistas y Comentócratas de la Derecha Renunciaron a la Verdad y la Verosimilitud”

Antes le Echaban un Poco de Imaginación a sus Fantasías: “El Oso” Medina

Por Gabriel Rodríguez

Luis Medina Elizalde “El Oso”, exigió dejar de estar calumniando a los políticos de Morena, por parte de la prensa tendenciosa y de derecha, quienes se la pasan “asustando con el petate del muerto de que muchos de ellos están ligados al huachicol 􀂿scal y otros delitos, lo que habría provocado la ira de los gringos, quienes pronto vendrían por ellos”.

Medina Lizalde añadió que, el más reciente caso de linchamiento político en contra de los morenistas es “el enésimo chisme mediático en contra del tema y que se trata de los sueños húmedos de ese periodismo que representa muy bien gente como Héctor de Mauleón, Raymundo Riva Palacio y otros más por el estilo”.

El “Oso” añadió que muchos de ellos “llevan años diciendo eso, tratando ese tipo de temas”; pero, cree, dijo parodiando a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Que si ellos cuentan con todas las evidencias al respecto, que las muestren, sentido en el cual nos estarían ayudando” a limpiar el partido.

A lo anterior, sumó que ese tipo de actitudes “hablan mucho de una derecha patética que carece de brújula, porque el hecho de decir que los gringos van a venir por ellos por delitos como el huachicol 􀂿scal y otros más, lo refritean ahora, cuando esa misma acusación la hicieron llegar hace más de medio año y no pasó nada.

“En México, desde esa tendencia política, un fulano publica una columna, sus adláteres le dan la vuelta, la convierten en mito, se olvidan del tema, pero más tarde vuelven a él”.

Lamentó que todos esos periodistas y comentócratas, que tal les llamó, “hubieran no solamente renunciado a la verdad sino, lo que es peor, a la verosimilitud, que es peor porque cuando menos con anterioridad le echaban un poco más de imaginación a sus fantasías”.

Además, indicó que muchos de ellos consideran que Estados Unidos es el dueño del mundo cuando el gobierno de ese país solamente puede ser legítimo dentro de su propio territorio, verdad esencial para “todo el que haga periodismo y para quienes piensan que la legalidad internacional no existe”.

Se preguntó él mismo sobre la especulación que muchos de esos comentócratas hicieron cuando, al salir de Palacio Nacional, en días pasados, inventaron que el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, “habría apuntado con el índice de su mano derecha a Marcelo Ebrard, de lo cual dedujeron que todos los inversionistas gringos estaban muy encabronados con nosotros.

“Pero la derecha mexicana ha construido toda una telenovela a partir de un simple gesto”.

Sin embargo, a􀂿rmó que “no se puede hablar a partir de corazonadas, lo que ni en política ni en periodismo es serio y que más allá del huachicol 􀂿scal, en ese tema todavía no está concluido el deslinde de responsabilidades, pero cuando eso ocurra, pido que la ley se aplique a quienes resulten responsables porque yo demando siempre que así sea y porque no puede ser que se aplique la ley en algunos casos y en otros no, siempre y cuando haya fundamento”.

Puso como ejemplo que en Francia se dio el caso de Cristian Ranucci, condenado en 1976 por el caso del asesinato de la niña María Dolores Rambla, lo que motivó desde los medios que el expresidente Francois Miterrand aboliera la pena de muerte porque a los ocho días de haber sido ejecutado Ranucci, “se declaró su inocencia cuando la prensa lo había presentado como culpable”