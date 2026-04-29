Presentan Convocatoria Estatal de Derechos Humanos y Educación Para la Paz en Preparatoria de la UAZ

La Paz no es Sólo Ausencia de Violencia, Subrayan

Por Miguel Alvarado Valle

El pasado lunes, fue presentada la convocatoria para obtener el Distintivo de Derechos Humanos y Educación para la Paz 2026 en el Programa 2 de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en un acto que puso sobre la mesa la importancia de fortalecer la cultura de paz desde los espacios educativos.

La act ividad se desar rol ló con la participación de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), quienes acudieron ante estudiantes, docentes y personal administrativo para difundir los alcances de esta iniciativa, enfocada en promover entornos escolares basados en el respeto, la inclusión y la sana convivencia.

De acuerdo con lo expuesto durante la jornada, el distintivo busca reconocer y visibilizar las acciones que implementan instituciones educativas de todos los niveles, tanto públicas como privadas, en favor de los derechos humanos, la no discriminación y la construcción de ambientes respetuosos.

Las autoridades enfatizaron que más al lá del reconocimiento, se plantea como una herramienta para transformar la cultura institucional.

Asimismo, se destacó que la participación en esta convocatoria implica un compromiso concreto por parte de las escuelas para generar espacios seguros e incluyentes, donde se fomente el diálogo, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

En este sentido, la comunidad del Programa 2 de la UAZ manifestó su disposición para fortalecer este tipo de prácticas.

Durante el encuentro también se abrió un espacio de reflexión en torno al papel de la educación en la formación integral de las y los estudiantes, subrayando que no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe contribuir a formar ciudadanos críticos y conscientes de su entorno social.

Finalmente, se enfatizó que la paz debe entenderse como la construcción activa de condiciones de justicia, igualdad y respeto, y no únicamente como la ausencia de violencia.

Bajo esta perspectiva, la convocatoria al distintivo se posiciona como una estrategia clave para consolidar una educación con enfoque humanista, en la que los valores se vivan cotidianamente dentro de las aulas.