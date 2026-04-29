Zacatecas Arranca Proyecto Cobiocom Para Restaurar Ecosistemas y Fortalecer Medios de Vida Sostenibles

Iniciativa Regional con Respaldo Internacional y Participación Comunitaria

Por Miguel Alvarado Valle

El Gobierno de Zacatecas inició el taller de arranque del proyecto “Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenibles en el Corredor Biocultural del Centro-Occidente de México (Cobiocom)”, con el objetivo de atender el deterioro ambiental y fortalecer el desarrollo sostenible en distintas regiones del estado, informaron autoridades estatales.

Señalaron que este taller tiene como propósito establecer las bases de coordinación entre autoridades, especialistas, comunidades y actores clave, a través del diálogo y la planeación de acciones enfocadas en la restauración de paisajes productivos, la conservación de la biodiversidad y la promoción de prácticas sustentables.

Durante la inauguración, la directora de Cambio Climático y Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, Irma Laura Hernández León, en representación de la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), destacó que estas acciones son fundamentales para fortalecer la gobernanza ambiental y avanzar en la construcción de políticas públicas más integrales y participativas.

Asimismo, explicaron que el proyecto contempla en Zacatecas un corredor que abarca municipios estratégicos como Apozol, Atolinga, Joaquín Amaro, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Mezquital del Oro, Momax, Monte Escobedo, Moyahua, Santa María de la Paz, Tabasco, Tepechitlán, Teúl de González Ortega y Tlaltenango, regiones con alta riqueza natural y relevancia para la conectividad ecológica.

Indicaron que entre los objetivos centrales se encuentra la reconstrucción de la integridad ecológica del territorio mediante la gestión integrada del paisaje, el fortalecimiento de capacidades locales, la participación comunitaria y la implementación de mecanismos innovadores de financiamiento para garantizar la sostenibilidad ambiental.

De igual forma, comentaron que el proyecto impulsa la generación de medios de vida sostenibles en comunidades rurales, al integrar a productores, organizaciones civiles e instituciones académicas, con la finalidad de equilibrar la conservación del medio ambiente con el bienestar social y económico.

Detallaron que Zacatecas forma parte de una estrategia regional en la que participan los estados de Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima y Jalisco, lo que permitirá articular esfuerzos para la protección de ecosistemas en el centro-occidente del país.

Finalmente, agregaron que el proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por la FAO, en coordinación con IMADES y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), lo que consolida un esquema de colaboración internacional, nacional y local para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

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