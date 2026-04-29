Zacatecas Fortalece la Transparencia con la Primera Sesión del Comité de Control Interno 2026

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la administración pública, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno del Municipio de Zacatecas correspondiente al año 2026, encabezada por el presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, en su calidad de Presidente del Comité.

Durante la sesión, se contó con la participación de las y los integrantes del Comité: la Mtra. Wendy Guadalupe Valdez Organista, Vocal del Comité de Control; el C. Heberto Neblina Vega, Secretario Técnico; el M. en F. Erik Fabián Muñoz Román, Vocal; así como la Dra. Elba Liliana García Arredondo, Titular del Órgano Interno de Control, quien tuvo a su cargo la exposición de motivos.

En su intervención, el alcalde Miguel Varela señaló que la instalación y operación de este Comité representa un paso firme hacia la construcción de un nuevo paradigma en control interno dentro de los municipios de Zacatecas. Afirmó que la capital del estado continúa posicionándose como referente en distintos rubros, como el archivo histórico y ahora en la implementación de estrategias innovadoras en materia administrativa.

Por su parte, la titular del Órgano Interno de Control destacó la voluntad política de la actual administración municipal para consolidar mecanismos de control interno, al recordar que en el artículo 300 del Reglamento de Administración Interior se establece la creación de este Comité. Subrayó que esta acción responde a los lineamientos que solicitan los entes fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación, al inicio de los procesos de auditoría, lo que permitirá al municipio cumplir de manera más eficaz con los estándares nacionales en la materia.

Durante la sesión, se realizó la asignación de responsabilidades entre las distintas áreas de la administración municipal, distribuidas en los cinco componentes del control interno: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Sistemas de Información y Comunicación, Procedimientos de Control y Vigilancia. Finalmente, el presidente municipal enfatizó que el trabajo conjunto permitirá mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía, consolidando un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la gente.