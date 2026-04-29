De las Peleas Amateur al Canelo Team: la Historia de Julen Solano

Él es Julen Iñaqui Solano, boxeador de Aguascalientes que hoy forma parte del Canelo Team, dirigido por Eddy Reynoso.
Con 13 años de trayectoria en el boxeo y cerca de 250 peleas, Julen ha construido un camino sólido en el deporte: fue dos veces campeón nacional, subcampeón y obtuvo tres terceros lugares en campeonatos nacionales, además de un tercer lugar a nivel internacional. También integró la selección nacional, ganó el torneo “De la Calle a Las Vegas” y suma cuatro campeonatos regionales.
Actualmente entrena en San Diego junto a figuras como Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía, en un entorno de alta exigencia que le ha permitido elevar su nivel y fortalecer su preparación rumbo al profesionalismo.
Su carrera profesional va en ascenso. El próximo 1 de mayo disputará su cuarta pelea en Jocotepec, Jalisco, un nuevo reto que pondrá a prueba su evolución dentro del ring.
Hoy Julen se posiciona en el lugar 1,113 del ranking mundial y 194 a nivel nacional. Además, firmó con la empresa NBNL Management, paso clave para consolidar su proyección en el boxeo profesional.
La historia de Julen apenas comienza, pero ya refleja disciplina, constancia y el talento de una nueva generación de boxeadores de Aguascalientes que busca abrirse camino en escenarios de alto nivel.