Kevis & Maykyy Conquistan a Miles de Asistentes en el Foro del Lago

Una noche que quedará grabada en la memoria. Los hermanos regios demostraron por qué son actualmente la propuesta más disruptiva del rap mexicano.

Un concierto sin barreras, en el que el dúo rompió la distancia con su audiencia y bajó del escenario para acercarse al público, un gesto de autenticidad que dejó claro el respeto mutuo que existe entre ellos y sus seguidores.

Su propuesta mezcla rap alternativo, rock y líricas cargadas de identidad, futbol y cultura norteña.

El Instituto Cultural de Aguascalientes te invita a consultar la aplicación gratuita Vive ICA para conocer la variedad de eventos culturales en esta #FNSM2026.