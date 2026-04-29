Ocupación Hotelera Supera el 90% en Aguascalientes Durante el Segundo fin de Semana de la Feria Nacional de San Marcos

Aguascalientes registró una ocupación hotelera del 90 por ciento durante el pasado fin de semana, en pleno desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), lo que lo consolida como uno de los destinos más demandados del país en esta temporada.

El flujo constante de visitantes generó una alta demanda de hospedaje, especialmente en hoteles y plataformas ubicadas dentro o cerca del perímetro ferial, donde en los días de mayor actividad prácticamente no hubo disponibilidad, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado.

Actualmente, Aguascalientes cuenta con una oferta de ocho mil 152 habitaciones en 208 centros de hospedaje, además de cerca de mil opciones en plataformas digitales como Airbnb, lo que permite atender a distintos perfiles de visitantes.

La tendencia se mantiene al alza. Autoridades y prestadores de servicios turísticos recomiendan planear con anticipación y asegurar hospedaje, ante la expectativa de un nuevo repunte durante el próximo fin de semana, impulsado por el puente vacacional.