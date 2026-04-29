Por su Ubicación Estratégica, Mercado Libre Instalará un Service Center en Aguascalientes

Directivos de Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina, anunciaron a la gobernadora Tere Jiménez la instalación de un service center en Aguascalientes, fortaleciendo su posición como punto logístico estratégico en el continente americano.

“Aguascalientes es el corazón logístico de América Latina; gracias a su ubicación geográfica, a sus niveles de seguridad, a su capital humano calificado y a su clima de paz laboral, esta entidad es hoy el mejor lugar para vivir e invertir”, sostuvo la gobernadora, al tiempo que dispuso todo el apoyo para que Mercado Libre mantenga su dinámica de crecimiento en la entidad.

José Ignacio Arias Milla, director senior de Transporte de Mercado Libre México, señaló que la elección de Aguascalientes para la instalación de este nuevo espacio responde a su ubicación estratégica, la cual permitirá optimizar los tiempos de entrega, ampliar las rutas de distribución y fortalecer la conectividad en la región.

Además, dijo, esta infraestructura facilitará el acceso de empresas locales al comercio electrónico al reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia en la entrega de productos, lo que a su vez incentiva el crecimiento de emprendedores y proveedores regionales.

“Estas nuevas instalaciones reflejan la apuesta de Mercado Libre por Aguascalientes como un centro logístico de innovación; estamos comprometidos con la consolidación de proyectos que combinan tecnología, logística y talento local”, subrayó.

El nuevo espacio se ubicará en el sur de la capital, en el Parque Industrial Mezquite, y se sumará a la red logística de Mercado Libre que hoy cuenta con 14 centros de distribución y más de 100 sitios dedicados al comercio electrónico, así como 28 ciudades con entrega el mismo día.

En la reunión que se realizó en Palacio de Gobierno también estuvieron Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt); Guillermo Reed Frausto, director general de Atracción de Inversiones de la Sedecyt; y Daniel Muñiz Medina, jefe del Departamento de Proyectos de Inversión y Cooperación Internacional de la Sedecyt.