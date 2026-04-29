Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos 2026: Miércoles 29 de abril

FORO DEL LAGO
19 horas, Nano Mz, Rock, España.
20 horas, La Paloma, Rock, España.
21 horas, Mi Amigo Invencible, Pop, Argentina.
CUARTEL DEL ARTE
18 horas, Ledesma Jazz Quartet, Jazz, Aguascalientes. Ben Solomon Organ Trio, Jazz, USA.
PATIO DE LAS JACARANDAS
18 horas, El Maíz, Folk fusión, Aguascalientes.
19 horas, Compañía Estatal de Danza Infantil de Aguascalientes, Mi tierra es… Aguascalientes, Danza folclórica, Aguascalientes.
TEATRO MORELOS
20 horas, Radio Masewal, Compañía Nacional de Teatro, México. Un espectáculo multilingüe a partir de poemas de Rosario Patricio, Hubert Matiúwàa, Mikeas Sánchez y Elvis Guerra. Dirección: Simón Franco. Patrimonio Poético Nacional. Duración: 75 minutos. Clasificación: 13+. 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $200.
TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO
17 horas, México en flamenco, Compañía de danza española “Triana”, Danza flamenca, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.
TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL
17:30 y 20 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.
SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA.
21 horas, Cómo casarse en 7 días, La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla desde las 20 horas, $250.
SÓTANO STALLWORTH
20 horas, El Rito, Rock en español, Aguascalientes. Flamenco Gipsy, Rumba flamenca, Aguascalientes. Entrada libre. Acceso: 20 horas. Cupo limitado. Evento dirigido a mayores de edad.
CASA TERÁN
11 horas, Ciclo de cine: “La Matinée de la Feria: Cine para peques”. Cupo: 30 personas.
19 horas, Ciclo de cine aguascalentense, Cortometrajes: “Xaren”, “El Resto en Silencio”, “Crucificada”.
MUSEOS Y GALERÍAS
GALERÍA DE LA CIUDAD Y BENJAMÍN MANZO
XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven. Miércoles a domingo, 11 a 16 horas. Entrada libre.
MUSEO DE AGUASCALIENTES
Rostros y Tradiciones de México. Saturnino Herrán, El color de México. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO NO. 8
Esto no es el hilo negro. Teotl y sangre: Nuestra herencia, Josué MGAs Art. Su destino secreto, Enrique Guzmán. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.
EX ESCUELA DE CRISTO O GALERÍA ESCUELA PÍA
Pretextos, Juan Castañeda. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre.
MUSEO ESPACIO
Futuros posibles. 60 años de Arte Joven. SOMOS. Imaginarios de la naturaleza. Geometría en tránsito, Irene Zundel. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.
MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA
Caballo de papel. Miércoles a domingo. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Miércoles entrada libre.
GALERÍA DEL MUSEO FERROCARRILERO DE AGUASCALIENTES
Paladín Libertario: Militancia impresa sobre rieles. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad.
MUSEO DE LA INSURGENCIA Y JARDÍN BOTÁNICO
Herbario de Venus, Alina Ramírez. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre.
VISITAS GUIADAS Y TALLERES
MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA, MAC 8, MUSEO AGUASCALIENTES
Recorridos guiados y talleres efímeros. Miércoles a domingo, 11, 12, 13, 14 y 15 horas.
MUSEO FERROCARRILERO
Recorridos guiados. Miércoles a viernes, 11, 12, 13, 14 horas.
MUSEO ESPACIO
Recorridos guiados. Miércoles a sábado, 12, 14, 16 horas. Taller calidociclos. Miércoles a sábado, 12 a 17 horas (duración aproximada 30 minutos).
CENTRO DE ARTES VISUALES
11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico.
ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE
12 a 16 horas, Arquitos en la Feria, Cuitláhuac González.
17 a 19 horas, El Chapulín Colorado, Raúl González.