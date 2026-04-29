Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos 2026: Miércoles 29 de abril

Abr 29, 2026 | Regional

FORO DEL LAGO

19 horas, Nano Mz, Rock, España.

20 horas, La Paloma, Rock, España.

21 horas, Mi Amigo Invencible, Pop, Argentina.

CUARTEL DEL ARTE

 18 horas, Ledesma Jazz Quartet, Jazz, Aguascalientes. Ben Solomon Organ Trio, Jazz, USA.

 PATIO DE LAS JACARANDAS

 18 horas, El Maíz, Folk fusión, Aguascalientes.

19 horas, Compañía Estatal de Danza Infantil de Aguascalientes, Mi tierra es… Aguascalientes, Danza folclórica, Aguascalientes.

TEATRO MORELOS

 20 horas, Radio Masewal, Compañía Nacional de Teatro, México. Un espectáculo multilingüe a partir de poemas de Rosario Patricio, Hubert Matiúwàa, Mikeas Sánchez y Elvis Guerra. Dirección: Simón Franco. Patrimonio Poético Nacional. Duración: 75 minutos. Clasificación: 13+. 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $200.

TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO

 17 horas, México en flamenco, Compañía de danza española “Triana”, Danza flamenca, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.

TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL

 17:30 y 20 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.

SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA.

21 horas, Cómo casarse en 7 días, La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla desde las 20 horas, $250.

SÓTANO STALLWORTH

 20 horas, El Rito, Rock en español, Aguascalientes. Flamenco Gipsy, Rumba flamenca, Aguascalientes. Entrada libre. Acceso: 20 horas. Cupo limitado. Evento dirigido a mayores de edad.

CASA TERÁN

 11 horas, Ciclo de cine: “La Matinée de la Feria: Cine para peques”. Cupo: 30 personas.

19 horas, Ciclo de cine aguascalentense, Cortometrajes: “Xaren”, “El Resto en Silencio”, “Crucificada”.

 MUSEOS Y GALERÍAS

 GALERÍA DE LA CIUDAD Y BENJAMÍN MANZO

 XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven. Miércoles a domingo, 11 a 16 horas. Entrada libre.

 MUSEO DE AGUASCALIENTES

 Rostros y Tradiciones de México. Saturnino Herrán, El color de México. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO NO. 8

 Esto no es el hilo negro. Teotl y sangre: Nuestra herencia, Josué MGAs Art. Su destino secreto, Enrique Guzmán. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.

EX ESCUELA DE CRISTO O GALERÍA ESCUELA PÍA

 Pretextos, Juan Castañeda. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre.

 MUSEO ESPACIO

 Futuros posibles. 60 años de Arte Joven. SOMOS. Imaginarios de la naturaleza. Geometría en tránsito, Irene Zundel. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre.

MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA

 Caballo de papel. Miércoles a domingo. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Miércoles entrada libre.

GALERÍA DEL MUSEO FERROCARRILERO DE AGUASCALIENTES

 Paladín Libertario: Militancia impresa sobre rieles. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad.

 MUSEO DE LA INSURGENCIA Y JARDÍN BOTÁNICO

 Herbario de Venus, Alina Ramírez. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre.

 VISITAS GUIADAS Y TALLERES

 MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA, MAC 8, MUSEO AGUASCALIENTES

 Recorridos guiados y talleres efímeros. Miércoles a domingo, 11, 12, 13, 14 y 15 horas.

 MUSEO FERROCARRILERO

 Recorridos guiados. Miércoles a viernes, 11, 12, 13, 14 horas.

 MUSEO ESPACIO

 Recorridos guiados. Miércoles a sábado, 12, 14, 16 horas. Taller calidociclos. Miércoles a sábado, 12 a 17 horas (duración aproximada 30 minutos).

 CENTRO DE ARTES VISUALES

 11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico.

 ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE

12 a 16 horas, Arquitos en la Feria, Cuitláhuac González.

17 a 19 horas, El Chapulín Colorado, Raúl González.