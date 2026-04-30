Abogadas y Abogados Acusan Presiones en Elección de Cargos del Poder Judicial

“Si no Denunciamos, Somos Parte del Problema”

Por Nallely de León Montellano

Un grupo de abogadas y abogados de Zacatecas fijó postura este martes sobre lo que consideran un riesgo para la independencia del Poder Judicial, al advertir posibles injerencias externas en la designación de cargos.

Durante una rueda de prensa, la vocera Azalia Bueno Reyes señaló que existen indicios públicos –a partir de declaraciones recientes de actores políticos– que apuntan a presiones o in􀃀uencias para colocar perfiles que no necesariamente cumplirían con los requisitos.

Ante esto, informó que ya fue presentada una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Poder Judicial, con el objetivo de que se investigue si las designaciones recientes se apegan a los criterios legales y al perfil requerido.

La preocupación central, dijeron, es que el Poder Judicial pueda verse in􀃀uido por intereses políticos o incluso familiares, lo que, advirtieron, comprometería su autonomía y, en consecuencia, la confianza de la ciudadanía.

En concreto, el señalamiento gira en torno a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cargo que ha sido mencionado en el debate público tras declaraciones del magistrado Arturo Nahle y del político Eulogio Monreal.

Los abogados insistieron en que no se trata de una acusación directa, sino de la necesidad de que se investigue con claridad si hubo irregularidades.

“Si no se investiga, se abre la puerta a un juego político dentro del Poder Judicial”, plantearon.

También subrayaron que quienes integran este poder deben contar con la preparación necesaria, dado que en sus decisiones están en juego temas como el patrimonio y los derechos de la población.

El recurso presentado busca precisamente eso: que se revise si la persona designada cumple con el perfil y si el proceso se realizó conforme a la ley.

A partir de los resultados, no descartaron emprender otras acciones legales. Desde el gremio, reconocieron que hay preocupación y coincidieron en la necesidad de alzar la voz.

“Si no denunciamos, somos parte del problema”, resumieron.

Además, advirtieron que este caso podría no ser el único, por lo que llamaron a mantenerse atentos a otras designaciones dentro del Poder Judicial.