Anuncian Encuentro de Negocios 2026 Para Vincular a Mipymes con Grandes Empresas

Para que se Consoliden Como Proveedores Formales

Por Miguel Alvarado Valle

El Gobierno de Zacatecas anunció la realización del Encuentro de Negocios Zacatecas 2026, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de mayo en el Centro Platero, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre grandes empresas y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) locales.

Durante la presentación ante medios, el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que este evento representa una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento del ecosistema empresarial en la entidad, al ofrecer un espacio directo de contacto entre proveedores locales y compañías de mayor escala.

Explicó que el encuentro permitirá a las Mipymes integrarse a cadenas de valor mediante un esquema claro y estructurado de proveeduría, lo que abre la posibilidad de que negocios zacatecanos ofrezcan sus productos y servicios y se consoliden como proveedores formales.

Miranda Castro subrayó que la administración estatal trabaja en generar condiciones para que las empresas locales se profesionalicen, incrementen su competitividad y accedan a mercados de mayor alcance.

En ese sentido, calificó el encuentro como una plataforma real de oportunidades para el desarrollo económico del estado.

Esta estrategia forma parte de la Agenda del Progreso impulsada por el gobernador David Monreal Ávila, orientada a fortalecer el mercado interno, apoyar a los pequeños negocios y propiciar su crecimiento sostenido a través de mayores oportunidades comerciales.

Por su parte, el director del Centro de Competitividad de México, Juan Carlos Ostolaza, señaló que la articulación entre empresas tractoras y proveedores locales es clave para detonar el desarrollo regional, ya que fomenta relaciones comerciales sólidas que benefician a toda la cadena productiva.

Las autoridades indicaron que en esta edición participarán importantes empresas compradoras de sectores como minería, industria y comercio, entre ellas Capstone Copper, Fresnillo PLC, Aura Minerals, Orla Camino Rojo, así como Coppel, Chedrahui, Palacio de Hierro, Office Max y Jugos del Valle, entre otras.

Finalmente invitaron a las Mipymes a registrarse para aprovechar este espacio que busca generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la economía local.