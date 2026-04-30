Diputados de Morena y Oposición Niegan Presión del Gobierno de Monreal Para Elegir a la Auditora

Que Jorge Rada Prueba sus Acusaciones: Pedro Martínez

Por Gabriel Rodríguez

Nerviosos, irritados, molestos, confundidos, con el rostro extrañado, algunos de los diputados de la LXV (65) Legislatura en el Congreso del Estado de Zacatecas indicaron que, para aprobar la nueva titularidad ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la persona de su nueva coordinadora, Verónica Yvette Hernández López de Lara, “no recibieron presiones de parte del gobierno del estado”.

Al mediodía de este miércoles, con 28 votos a favor, uno en contra de la legisladora petista, Renata Ávila Valadez, y dos ausencias “por motivos familiares”, Hernández López de Lara fue nombrada en el cargo como sucesora estatal en el puesto de Raúl Brito Berumen en un momento en el que los 58 ayuntamientos de la entidad confrontan severos problemas financieros para acreditar sus cuentas ante la propia ASE, pues apenas 12 de ellos las han exhibido a una jornada de que venza el plazo.

En el recinto oficial, todo era caos este miércoles, pues de modo apresurado y, luego de recibir su nombramiento, Verónica Yvette Hernández López tomó protesta del cargo cuando menos de media hora atrás el abogado Jorge Rada Luévano y asesores habrían denunciado, mediante demanda legal, que “dicho nombramiento vino acompañado de un con􀃀icto de interés con el clan gobernante” sin revelar de qué índole.

En su momento, Pedro Martínez Flores, de Acción Nacional (PAN), dijo que “ellos no recibieron, hasta el mediodía de ayer, mensaje intimidatorio alguno, de parte de ninguna autoridad, para aprobar el nuevo desempeño, sino que fue por libre elección”.

Martínez Flores pidió al abogado Rada Luévano que “pruebe en todo caso sus aseveraciones, porque nosotros no tuvimos ninguna amenaza en ese sentido”.

Aseveró que “ellos, desde el PAN, no están gobernando en contra de la ciudadanía y solamente asumimos la responsabilidad que nos toca”; a pregunta sobre si comprendía que, financieramente hablando, los municipios son un desastre al momento actual, Martínez dijo “no ser quién para determinar eso, porque no sé cómo anden sus cuentas públicas.

Sé que cuentan hasta este jueves 30 para presentarlas”, añadió.

Asimismo, Carlos Aurelio Peña Badillo, del PRI, añadió que “hacia su persona, no hubo acercamientos ni presiones para realizar la votación de su bancada en favor de la nueva titular de la ASE por lo que valoramos y decidimos su nombramiento”.

“Revisamos su currículo, que procedimos a valorar y se determinó que ella fuera la elegida”, señaló.

Sin embargo, aceptó que “es muy delicado” que a menos de un día de que venza el plazo, mucho menos de la mitad de los municipios presentaran sus respectivas cuentas públicas, temas que deben atenderse en tiempo y forma”.

Finalmente, Lyndiana Bugarín, de Morena, dijo que “no es cierto que gobierno estatal presionara con intimidar a quienes votaran en contra de ese nombramiento; es totalmente falso.

Creo que Verónica Yvette, al igual que los otros tres participantes cumplieron en mayor o menor medida con los requisitos establecidos en la Ley de fiscalización.

“Cada legislador y legisladora fue capaz de emitir su voto a como fue su elección, pero las presiones de las que se rumora, nunca estuvieron dentro como para que la comisión dictaminara”.

Sin embargo, al final del proceso, la legisladora por el PT, Renata Ávila mostró su ofuscación y se retiró sumamente indignada del recinto: “Yo voté en contra”, exclamó.