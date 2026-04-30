José Narro Honra al Boxeo Mexicano en San Lázaro

En un evento lleno de emoción, identidad y orgullo nacional, el diputado federal José Narro Céspedes encabezó una jornada histórica en la Cámara de Diputados, donde el boxeo mexicano fue reconocido como símbolo de lucha, disciplina y grandeza.

Durante el acto, se rindió un merecido homenaje al legendario campeón Rafael Herrera, cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en el deporte nacional. Asimismo, se llevó a cabo la presentación del cinturón Tollan Tlatequi, una pieza emblemática que representa las raíces, la historia y el espíritu combativo del pueblo mexicano.

El evento contó con la destacada presencia de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), así como de reconocidas leyendas del boxeo, quienes se sumaron a este momento significativo que enaltece el orgullo deportivo de México. En su mensaje, el diputado José Narro Céspedes subrayó que, así como en el ring, la lucha también se da todos los días desde el territorio, trabajando en favor de la gente y respaldando el proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El boxeo representa la resistencia, la disciplina y el compromiso con salir adelante. Esa misma convicción es la que nos mueve a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de México”, expresó. Este encuentro no solo celebró la grandeza del boxeo mexicano, sino que también rea- 􀂿rmó el compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la identidad, el deporte y la transformación del país.