Miguel Varela Invita a Celebrar el Día de la Niña y el Niño con Gran Concierto Sinfónico

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección de Cultura, invita a las familias capitalinas a disfrutar de una velada especial para cerrar con broche de oro las celebraciones del Día de la Niña y el Niño, con un concierto a cargo de la Banda Sinfónica del Municipio.

Este jueves 30 de abril, en punto de las 7:00 de la tarde, la Plazuela Goitia será el escenario de una experiencia musical pensada especialmente para niñas y niños, donde la magia de la música se fusionará con la emoción de algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine y la cultura popular.

El presidente municipal , Miguel Varela, extendió una cordial invitación a todas las familias para que asistan y compartan una tarde llena de alegría, convivencia y momentos inolvidables. “Queremos que nuestras niñas y niños vivan una celebración especial, rodeados de arte y cultura, en un espacio que promueve la unión familiar y el disfrute colectivo”, expresó.

El programa contempla piezas reconocidas a nivel mundial, como temas de Star Wars y Superman, del compositor John Williams, así como música de Spiderman, Monster’s Inc y Frozen. Además, se incluirán arreglos especiales como Disney Spectacular, Pixar Movie Magic y Super Mario Bros, garantizando un repertorio dinámico y atractivo para públicos de todas las edades.

Bajo la dirección de Emilio Ávila, la Banda Sinfónica del Municipio de Zacatecas ofrecerá un espectáculo de alta calidad, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la promoción cultural y el acceso al arte para todos los sectores de la población.

Este concierto gratuito representa una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y fomentar en las nuevas generaciones el gusto por la música. Miguel Varela reitera su invitación a celebrar a lo más valioso de la capital: sus niñas y niños, en un ambiente seguro, festivo y lleno de cultura.