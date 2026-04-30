“No Servirá Para Maldita la Cosa”, Nombramiento de Secretaria Técnica del SEAZ: José Olvera

No Tendrá Recursos ni Autonomía, Asegura el Priísta

Por Gabriel Rodríguez

José Olvera, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, denunció que el nombramiento de la nueva encargada de la secretaría técnica en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEAZ), Mirna Lizett Caldera Barbosa, significa que ese personaje “llega a ese puesto enormemente expuesta ante el desastre corruptor en Zacatecas, pero sobre todo, le dieron el cargo sin blindarla para atender ese tipo de con􀃀ictos, crecientes en la entidad”.

Olvera Acevedo indicó que “cualquier funcionario que llega con una responsabilidad de esa naturaleza no debe solamente recibir el nombramiento sino que, además, tiene que contar los medios para que cumpla de manera cabal con sus responsabilidades”.

El funcionario priísta indicó que “a nadie le sirve recibir el mejor nombramiento si no es que, en la misma medida, no cuenta con los mejores medios para sacar adelante esa y cualquier otras responsabilidades”.

Asimismo: “Estamos todos obligados a apoyar a esta dama pero, en la misma medida, si gobierno estatal no la ha dotado de recursos para su desempeño, entonces tampoco será posible que se desempeñe con autonomía”, estableció.

Para Olvera Acevedo, “en Zacatecas, los órganos de revisión y transparencia que, según se dice, luchan contra la corrupción de manera concreta y real, no fungen como entes autónomos, por lo que ese nuevo nombramiento al frente de la institución no servirá para maldita la cosa”.

A ello, dijo que Zacatecas seguirá estando lleno de buenos propósitos, pero sin lograr atender las necesidades reales de sus ciudadanos.

A eso sumó que, desde hace 30 años, los gobiernos priístas establecieron “para el sano desempeño de la salud republicana nuevas infraestructuras jurídicas para las materias de derechos humanos, transparencia y jurídico-electoral.

“Nuestros gobiernos impulsaron la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI y el Instituto Federal Electoral, en su momento, todo lo cual, el partido actual en el gobierno desapareció, cuando no, por decirlo de otro modo, sepultó”.

A ello sumó el ejemplo de que Morena acaba de imponer a tres nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE), “en las personas de Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puja, estrechamente vinculados a estructuras de poder del partido dominante en tres distintos puntos del país.

“Ellos fueron designados a contentillo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con lo que ya están acabando con el INE; ellos lo están exterminando por lo que proceden a poner a quien quieren, pero en el caso zacatecano, no les dan recursos para combatir la corrupción, sino que están sujetos a las determinaciones del gobierno, lo cual no sirve de nada”.

Eso significa, dijo el entrevistado que “ni en Zacatecas ni en el resto del país existe vocación para gobernar como Dios manda, porque si así fuera, lo harían con transparencia y de cara a la gente; lo otro es simular, es no servir de nada, es ir en contra de las necesidades reales de los ciudadanos”.

México “tuvo la capacidad de contar con un sistema electrónico que en tiempo real permitiera a sus pobladores conocer la aplicación de los recursos para que cualquier ciudadano accediera a esa plataforma, porque es el momento en que no sabemos a dónde se dirigen los fondos cuando es evidente la falta de aliento, la opacidad y solamente presenciamos el modo en que aumentan sus arcas”.