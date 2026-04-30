Presidenta Claudia Sheinbaum Firma Acuerdo Histórico Para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana

Plan México:

El acuerdo se compone de tres ejes: Compras públicas, Política industrial y Financiamiento, explicó Buen Gobierno.

El sector privado se compromete a garantizar calidad en sus productos, asegurar abasto y entregas oportunas, precios competitivos, e impulsar el acero nacional en proyectos de infraestructura pública.

Ciudad de México.- Como parte del Plan México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, que comprende a 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, con el objetivo de potenciar el acero que se produce en el país en beneficio de las y los mexicanos.

“Quizá nunca se había hecho una firma así, es histórico, de un acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional. El objetivo, como saben, es el Plan México. El Plan México tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro de nuestra economía, de nuestro mercado interno. Es esencialmente que lo que compra el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México, eso es en pocas palabras”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que el Plan México es un esfuerzo integral con el que se mantiene el empleo y se beneficia a los que menos tienen.

“Al mismo tiempo potencia la producción en México. Entonces, este acuerdo de vínculo entre la industria siderúrgica nacional y el Gobierno en toda su dimensión para adquirir lo que se produce en México, ayuda a todos”, agregó.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, puntualizó que este acuerdo tiene el objetivo de desarrollar los mecanismos que garanticen la creación de empleo, el crecimiento económico y la industrialización del país, ya que donde el Gobierno compra, el pueblo gana.

Detalló que este acuerdo tiene tres ejes:

Compras públicas, que contempla tres estrategias: Coordinar mesas de trabajo entre las instituciones para asegurar resultados; Encuentros de negocio entre compradores públicos y empresas siderúrgicas; e Incentivos como puntos y porcentajes para promover el uso de contenido nacional y la sostenibilidad en las compras públicas. Política industrial, trata de la defensa frente a las prácticas desleales de comercio, promoción de proveedores mexicanos y estrategia de sustitución de importaciones. Financiamiento, que contempla incentivos para que proyectos de infraestructura incorporen acero mexicano.

Explicó que, en este sentido, el sector privado se compromete a garantizar calidad en sus productos, asegurar el abasto y entregas oportunas, a ofrecer precios competitivos en condiciones de mercado e impulsar una mayor incorporación de acero nacional en proyectos de infraestructura pública.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que el sentido del acuerdo es respaldar, promover y facilitar a la industria siderúrgica sus actividades, sus ventas y hacer equipo para que México importe menos y produzca más en el país.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la importancia de este acuerdo radica en que tan sólo en 2026, el Gobierno de México necesitará alrededor de 150 mil toneladas de acero de refuerzo y 50 mil toneladas de acero estructural para el programa de infraestructura que comprende la realización de carreteras, puentes, escuelas y centros deportivos. Mientras que en todo el sexenio se necesitarán más de un millón de toneladas para la construcción de los trenes de pasajeros.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Sergio de la Maza Jiménez, señaló que el acuerdo da un paso decisivo para el país y es clave para respaldar los 90 mil empleos directos e indirectos del sector, dar certidumbre a inversiones en curso y fortalece la competitividad de la siderúrgica; por ello, reconoció y agradeció a la Presidenta por su sensibilidad para apoyar a la siderurgia.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Carlos Ramírez Capó, celebró la firma, que además fortalece otros programas del Gobierno de México como el de Vivienda para el Bienestar, a la cual se suma con 128 mil viviendas adicionales para quienes ganan más de dos salarios mínimos en el país.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Rafael Méndez Jaled, agregó que la firma es una gran oportunidad para vincular la producción nacional con las obras que el país necesita.

Asistieron a la firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, por parte del Gobierno de México, los titulares de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora; de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo; de Energía, Luz Elena González Escobar; de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla; de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor; de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous; del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Cuitláhuac García Jiménez; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama; del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, así como la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra.

Asimismo, el CEO en Ternium, Máximo Vedoya; el vicepresidente del Consejo Mundial Tenaris, Guillermo F. Vogel Hinojosa; el CEO en Gerdau Corsa, ⁠Luis Güereca; el CEO en Grupo Simec, Gerardo Vigil Sánchez Conde; el CEO en Grupo Acerero, Humberto Abaroa López; el CEO en Compañía Minera Autlán, Esteban Rivero González; el CEO en Tubacero, ⁠Napoleón Cantú, y el CEO en Canacero, Salvador Quesada Salinas.